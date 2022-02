¿Un secreto por esconder?

En la Mansión de Trump se encontraron documentos presidenciales

Había orden directa de eliminar los documentos

¿OCULTA UN ‘OBSCURO’ SECRETO? Autoridades, confirman que en la Mansión del expresidente Donald Trump hallaron documentos presidenciales y confidenciales que debían ser entregados al Archivo Nacional al terminar su periodo presidencial. En los documentos, se encontró una misiva donde Trump daba la orden de ‘destruir’ los documentos.

La orden de destruir los documentos, fue hallada durante su periodo presidencial cuando el entonces presidente, decidió que no debían aparecer ni conservarse esas cajas de documentos. Hasta el momento, no se conoce la información sobre el contenido de los documentos o que sanción habrá para Trump por ocultar dicha información y no enviarla al Archivo Nacional.

¿ESCONDIÓ DOCUMENTOS CONFIDENCIALES?

¡Por no cumplir con la ley! Donald Trump, ahora deberá enfrentar las consecuencias de sus actos después de descubrir cierto detalle dentro de su Mansión en Florida. El expresidente republicano, últimamente vive una mala racha debido a la investigación que las autoridades llevan a cabo por la situación del 6 de enero; está vez, descubrieron un terrible ‘secreto’ que deseaba desaparecer.

Una comisión legislativa investiga si el expresidente Donald Trump violó la ley de documentos presidenciales luego del hallazgo de cajas llenas de esos documentos en su mansión en Florida y la aparición de un informe periodístico sobre la destrucción de papeles cuando estaba en funciones, señaló The Associated Press.