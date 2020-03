La conductora de Primer Impacto no quiso anunciar, en su momento, su embarazo

César Conde, esposo de Pamela Silva, no va a reconocer al bebé

Se filtra documento del divorcio de la pareja

Pamela Silva, conductora del programa de televisión Primer Impacto, está de nueva cuenta en el ojo de huracán, ya que se filtró un documento de su divorcio con César Conde, ejecutivo de medios de comunicación. Además, se dice que él no va a reconocer al bebé.

En la cuenta oficial de Instagram del periodista argentino Javier Ceriani, está disponible un video, que hasta el momento tiene más de 11 mil reproducciones, en el que se informa sobre esta situación:

“Pamela Silva Conde, la conductora de Primer Impacto, y que trabaja con Michelle Galván, ambas quedaron embarazadas al mismo tiempo, y ella no anunció su embarazo porque el señor que tiene al lado (César Conde) es el presidente de Telemundo, y voy a mostrar en exclusiva el pedido de divorcio”.

Javier Ceriani afirma que el pedido de divorcio de Pamela Silva Conde contra César Conde está en las cortes de Miami, Florida, pero que eso no es todo, pues lo más grave es que no habrá paternidad, pues en el documento dice que las dos personas no aceptan la paternidad.

“¿Quién es el padre de esa criatura? ¿No es de César Conde? Por favor, que alguien me explique, esta es una noticia de impacto, o sea, ¿qué ella se embarazó de otro estando casados? Algunos hablaron de un canadiense, la verdad, era la pareja de la industria número uno de los Estados Unidos, los más poderosos”, expresó el periodista argentino.

“Hoy, este señor (César Conde) dice ‘a esa criatura no la voy a aceptar’ y consta en actas, está en papeles de la Corte, no es rumor, no es chisme, no es Ceriani. Ahora, ¿quién es el padre de la criatura de Pamela Silva Conde? Yo no voy a decir más nada, está muy fuerte”.

Las reacciones a esta noticia no se hicieron esperar. Una usuaria le dijo a Javier Ceriani: “¿Y con quién anda él ahora? Te faltó”, a lo que obtuvo como respuesta de parte de otros usuarios:

“A lo mejor, sigue dándose los revolcones con la misma persona que se revolcaba estando en Univisión”, “Es una guacamaya histriónica”, “Tiene dos hijas, le dicen ‘El postre de Miami’ y mantiene al marido”, “Trabajó en un programa de chismes ya desparecido y ahora trabaja en Telemundo”. “Es la Venenosa de Suelta la sopa y usa peluca, fajas y uñas postizas”.

Los comentarios para Pamela Silva Conde siguieron llegando: “Y ella con esa carita de santa, pero en fin, ya el tiempo dirá”, “Entonces, él no podía tener hijos y ella quería ser madre. Nadie sabe lo de nadie, quizás ya el matrimonio había acabado, el amor se acaba, señores, no hay que juzgar”, “Oh, Dios mío, por eso se esconde el embarazo”.

Una seguidora no se tentó el corazón y comentó así sobre la aún esposa de César Conde: “Es de las que navegan con bandera de yo no fui, jaja, y es peor. No juzgo sus motivos, pero sus actos dejan mucho que desear. Si su marido no quería hijos y ella si, pues que se separe!!! Pero como, si el marido es el mero chin… de Telemundo y se le acaba la mina de oro”.