“Como que militares activos que sacrificaron su propia vida jajajajaa, qué poeta, qué inspirada”, “Si están activos, entonces no han muerto. Te amo… pero…”, “Militares activos que sacrificaron sus vidas??? Como es eso doc??!!!, “Activos que sacrificaron sus vidas? @anapolotv corriges por favor o me explicas”.

La foto la acompaño con el siguiente mensaje: “Hoy honramos a todos los militares activos que sacrificaron sus propias vidas para que podamos vivir en libertad en este gran país US #MemorialDay”, el mensaje llamó la atención de los usuarios, quien inmediatamente le escribieron :

En su cuenta oficial se puede ver a la conductora de Caso Cerrado con un look muy informal. Vestida con un short de mezclilla, desgarrados, playera roja y arriba una camisa blanca, el atuendo lo acompañó con un sombrero y gafas de sol. Posó descalza, en la arena, con los brazos abiertos y de fondo la bandera de Estados Unidos.

Doctora Polo short. Como nunca, la famosa Doctora Ana María Polo se mostró en su cuenta oficial de Instagram, pues a diferencia de su imagen formal, la conductora decidió mandar un mensaje en pleno Memorial Day, pero no solo su vestimenta llamó la atención, también lo que escribió recibió críticas.

Doctora Polo short: Notaron el error en su mensaje

Los internautas no dejaron de mencionarle a la famosa conductora su error en la redacción del mensaje, y aunque muchos otros la “chulearon”, entre los 13,358 Me gusta, los comentarios sobre su mensaje continuaron, sin embargo, ninguno fue escuchado por la conductora, quien no corrigió lo que escribió en sus redes.

Por otro lado, varios la felicitaron por recordar ese día y se unieron a su celebración, y otros se mostraron en descuerdo en las acciones del Ejército de los Estados Unidos. Pero no es la primera vez que le llueven las críticas a la Dra Polo, pues cuando celebró el 5 de mayo también le llovieron las críticas.