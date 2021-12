La doctora Polo aparece sin maquillaje y comiendo chocolate y le dicen que no esté deprimida

Esta instantánea logró recaudar más de 12 mil me gusta a solo pocas horas de ser publicada, en donde por supuesto sus más de 3 millones de seguidores no pasaron por alto las declaraciones de Ana María Polo, cuestionándole a la abogada el por qué estaba deprimida, afirmando que la querían mucho y que esto no debería de pasar.

Un usuario escribió lo siguiente: “No esté deprimida por favor doctora Polo, la quiero mucho”, le confesó en la caja de comentarios, mientras que otra seguidora concordó con el anterior comentario: “¡No te deprimas! Mi hija y yo te amamos”. Otra seguidora le dijo que si le daba un chocolate se deprimiría junto con ella: “Deme un poquito y nos deprimimos las dos jajaja”.