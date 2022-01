Doctor Juan advierte sobre la nueva variante de covid identificada como IHU

Aparece caso en Francia y expertos hablan de lo que estos significa

En varios países están preocupados por Ómicron El querido y famoso doctor Juan Jr lanza un nuevo video en su cuenta oficial de Instagram para alertar sobre la aparición de una nueva variante de la covid, misma que ha sido identificada como IHU, esto en Europa, específicamente en Francia y lanza una advertencia sobre lo que podría pasar en los próximos días, así como los cuidados que debe tener la población. De acuerdo a la agencia de noticias de AP y de The San Diego Union Tribune los expertos están atentos a otra variante de COVID-19, con esta suman ya 46 mutaciones. Se detectó en Francia y apareció en un viajero que llegó recientemente de una estadía de tres días en Camerún, dijeron investigadores franceses en un estudio previo a la impresión publicado en medRxiv, lo que significa que aún no ha sido revisado por pares. ¿CÓMO DETECTARON EL NUEVO CASO? Mientras los investigadores monitoreaban la cepa para determinar qué tan infecciosa es o si representa un peligro, los expertos enfatizaron que su descubrimiento por sí solo no es motivo de alarma. Además, se observó incluso antes de que Ómicron se hiciera cargo del escenario mundial y “ha estado en nuestro radar”, dijo el gerente de incidentes de la OMS en COVID, Abdi Mahamud, en una conferencia de prensa en Ginebra, según Bloomberg. “Ese virus tenía muchas posibilidades de contraerse”. Hasta ahora, hay indicios de que no es así. Pero logró infectar a 12 personas en Marsella, en el sureste de Francia. Las 46 mutaciones no se habían detectado en otros países, señaló The Independent. La persona infectada con la variante B.1.640.2, apodada IHU después de ser descubierta por científicos de IHU Mediterranee Infection, estaba completamente vacunada y acababa de regresar de un viaje de tres días a Camerún cuando dio positivo, dijeron los investigadores. Cualquier especulación o alarma sería prematura, dijeron los investigadores.

¿QUÉ SE SABE EL IHU? "Ya hay medios de comunicación que están reportando sobre una nueva variante que se ha detectado en Francia es la B.1.640.2 ó IHU, es la variante como le han llamado los académicos, se han reportado 12 casos y hay un enlace entre los casos iniciales que lo asocia a alguien que había visitado África, específicamente por el área de Camerún", dijo el doctor Juan. "¿Qué sabemos de esta variante? Obviamente no sabemos mucho, sabemos que tiene aproximadamente que tiene 46 mutaciones, sabemos que hay dos mutaciones en particular resultan importantes, una de ellas es la N501Y que es una mutación que inicialmente la vimos con la variante alfa y lo que puede hacer de esta nueva variante francesa una más transmisible", concretó.

Doctor Juan variante covid: ¿ES MOTIVO DE ALERTA NUEVA VARIANTE? Pero continuó con su mensaje a la población para dar a conocer más detalles del mismo: “También se ve en esta variante es una mutación que se llama la E484K que es una variante que la puede hacer más resistente a las vacunas que actualmente tenemos. ¿Porqué hago este video? La verdad es que ya vamos a estar mucho de nosotros cansados de escuchar otra variante y vamos a decir ‘otra variante'”. Luego sentenció: “Hago el video, número uno para que se informen, número dos para que sepan que este es el proceso normal cuando hay una pandemia, hay miles y miles de variantes que surgen, algunas de ellas son variantes de interés porque pueden causar enfermedad en nosotros los humanos, más de las que existen hoy día”.

Doctor Juan variante covid: ¿HAY PELIGRO PARA LA POBLACIÓN? El doctor continuó con su explicación: “Así fue que surgió Ómicron, así fue que surgió Delta, mientras haya un porcentaje significativo en el mundo, no solo en Estados Unidos, sino en países como África, en el continente de Asia, Latinoamérica, mientras exista un número significativo de personas que no están vacunadas para las variantes que están circulando siempre va a haber la posibilidad de que el virus siga mutando creando variantes que sean más transmisibles, que sean más infecciosas, que causen síntomas más severos, o lo puesto”. Y advirtió: “También puede ocurrir como lo que ocurrió con Ómicron que es más transmisible, pero realmente hemos visto que los síntomas son menos severos. Esta es la realidad mi gente que tenemos que tratar de entender, porque ya no se trata de llegar a una inmunidad de rebaño, se trata de combatir con algo que probablemente va a ser endémico, va a estar con nosotros”. Para ver el video haz click aquí.

Doctor Juan variante covid: ¿QUÉ SE DEBE HACER ENTONCES? Entonces lanzó una recomendación: “Es por eso que obviamente las vacunas son importantes, pero los tratamientos efectivos que nos puedan ayudar en contra de cualquier tipo de variante también se van a convertir en una parte extremadamente importante en términos de la lucha en contra de esta pandemia”, advirtió. Y finalizó: “Así que vamos a seguir de cerca a ver qué aprendemos más sobre esta variante IHU que se detectó en Francia, pero como les digo, no pueden sobrereaccionar cada vez que sale una variante porque este es el curso natural de estos tipos de virus de pandemia, vamos a seguir reportando porque es importante que se mantengan educados, pero tenemos que aprender a batallar esto, a vivir con esto y a desarrollar armas que nos ayuden en el día a día mientras continuamos nuestra vida”.

¿LE CREEN AL DOCTOR SOBRE SU EXPLICACIÓN? De inmediato la gente comenzó a opinar: "Gracias por ser nuestro doctor y mantenernos a todos informados y saludables…#eldoctordeloslatinos", "esto es bíblico estamos en los últimos tiempo ay que estar en oración todo el tiempo y buscar a Jesucristo que el es el único que puede salvar la tierra AMÉN", "el camino es la vacunación". Algunos más comentaron: "Lo que no entiendo ¿Cuál es la finalidad de crear tanto pánico? Eso baja el sistema inmune, es una simple gripe, que ha existido y existirá por toda la eternidad, qué variantes ni qué nada, porqué se presta usted a este cuento Dr. Juan, faltan millones de variantes, ya mi gente acostúmbrense a vivir con esta gripe, yo ya perdí él miedo, creo por eso no me he contagiado".

¿ESTO TERMINARÁ PRONTO? Pero más gente se unió a las preguntas y comentarios: "Gracias por mantenernos informados siempre!! ¿Cuánto debo esperar para tener la tercera dosis si dio positivo un test de COVID? Los síntomas solo fueron molestia en la garganta y dolor de cabeza. Gracias", "gracias doctor juan por siempre mantenernos informados". Alguien más comentó: "Ay Dios mío ¿Hasta cuándo iremos a acabar con esto? Porque yo ya estoy hasta la mandarina de estos virus, todo empezó con los chinitos y yo no he escuchado que todavía estén lidiando con el virus y nosotros no podemos acabar con esta pandemia", "y seguirán es un peligro estar vivo".