En su post, el profesional de la medicina escribió lo siguiente: “Durante la pandemia les confieso que el hacer ejercicio constantemente es lo que me ha mantenido cuerdo… con estabilidad emocional. Nunca he trabajado más en mi vida y el estrés ha sido extremo”.

La foto que causó revuelo entre los internautas la publicó la noche del 2 de marzo de 2021 a través de su cuenta de Instagram @drjuanjr y que hasta la mañana del 3 de marzo ya tenía las 5 mil 123 reacciones de me gusta y superaba los 100 comentarios.

Luego que el doctor Juan Rivera publicara una fotografía en la cual presumes sus músculos, las seguidoras no se resistieron a sus encantos y así lo expresaron: “Whoa! Mi doc (emojis ojos) que brazotes”.

“Woooow nice (corazón)”, “cuerpazo”, “así es doctor usted es un ejemplo de vida, mi admiración”, “Dr Juan good night, waoo sí, increíble, demasiado trabajo, tremendo cerebro, Dios te lo siga cuidando, un ejemplo increíble y encima todo un fitness”, expresaron otras mujeres.

Pero las palabras de admiración y reconocimiento no sobraron: “Dr Juan! Usted me inspira tanto! Quiero hacer todo lo que usted dice y hace”, “siempre elegante, muchas bendiciones siempre para ti”.

Otras personas estuvieron de acuerdo con él: “De acuerdo Dr. yo me ejercitaba en el gym dos horas diarias y en casa me ha costado mantener el ritmo y eso me ha pasado factura. Estoy volviendo a mis dos horas”.

Alguien más escribió: “Lo tomaré en cuenta Juan. Yo también he estado extremadamente estresada trabajando en un trauma 1 level center en California, pero me he dejado por completo de la rutina de ejercicio que tenía antes de la pandemia”.