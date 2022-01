El doctor de Univisión declaró que flurona puede traer severos síntomas

Ante sus seguidores el médico reveló que flurona está acompañada de padecimientos muy fuertes y aclaró que aún no se saben más situaciones. “Puede ser que dure más, puede ser que tenga síntomas más severos, puede ser que tenga síntomas respiratorios todavía no sabemos porque no se han descrito tantos casos”.

Después de ello expresó que él se ha realizado varias preguntas debido a que no se han dado a conocer más casos que hayan contraído el virus binario, “Yo tengo preguntas, por ejemplo, sí uno tiene síntomas y se hace la prueba y tiene digamos los dos virus ¿podemos usar un antiviral para el Flu? que es el TamiFlu y ahora que hay un antiviral para el covid, ¿se van a usar los dos antivirales al mismo tiempo?”, dijo. Archivado como: Doctor Juan Rivera flurona.