Doctor Juan Rivera confirma lo que se temía del coronavirus en cruceros

Denuncia que hay un brote de Covid-19 en un barco noruego

La gente en sus redes reacciona y le dan la razón al médico sobre la noticia

El prestigiado doctor Juan Rivera confirma lo que se temía del coronavirus en cruceros, un barco noruego reporta casos de Covid-19 a bordo y las personas están hospitalizadas.

Esta afirmación la hizo el reconocido experto en cardiología a través de su cuenta de Instagram @drjuanjr y explica qué es lo que sucedió.

De manera textual describe: “Este crucero noruego, uno de los primeros en volver a abrir al público luego de que se suspendieran en marzo debido a la pandemia, ya reporta un brote de Covid abordo con varias personas ya hospitalizadas”.

Y agrega: “Para los que tienen hijos: esto se me parece a cuando uno le dice a su hijo: ‘bájate de ahí que te vas a caer’… “bájate de ahí que te vas a caer’… ‘bájate de ahí que te vas a caer’… Y BOOM! Se cae… uno les dice con rabia y pena ‘Te lo dije'”.

Con esta afirmación, el doctor Juan Rivera advierte del peligro de reanudar este tipo de actividades ante el estatus del coronavirus en todo el mundo.

La publicación del doctor Juan Rivera sobre el coronavirus en un crucero ya superaba las 7 mil 780 reacciones de me gusta y los más de 700 comentarios.

Hace un par de días el doctor ya había enviado un mensaje sobre los riesgos de salir a la calle.

Para ver el video haz click aquí.

Una mujer de inmediato opinó: “Lamentablemente muchas personas creen que no pueden vivir sin salir y sin diversión, se toman muy a la ligera todo esto y será lamentable si terminan en un hospital entubados o perdiendo la vida”.

Y agregó: “Yo por lo menos sólo voy a trabajar o compras urgentes y siempre con mascarilla aunque sienta que me ahogo… Pero veo las redes y mucha gente en reuniones, con amistades, paseando, etc. y no entienden que la única forma de frenar esto es evitando todo contacto”.

Alguien más cuestionó porque las personas no pueden esperar a que mejore todo: “No entiendo por qué las personas no se pueden esperar, todos quisiéramos irnos de vacaciones pero no es el momento, esperemos que pronto salga la cura, saludos”.

Entonces la gente comenzó a darle la razón al doctor Juan Rivera sobre la noticia de los casos de coronavirus en un crucero.

“A quien se le ocurre hacer un viaje en plena pandemia, por Dios no hay respeto por la vida”, dijo otra persona más.

Un internauta más expresó su opinión y escribió: “Usted se explica maravillosamente. Qué pena que haya tanta gente que no lo quiera entender”.

Otros más dijeron: “Lamentablemente hay gente tan negligente que piensa que pasear y divertirse es todo en la vida y no es así”, y “así es no entienden que no es un juego su vida está en riesgo al hacer estás cosas”.

Las reacciones llegaron de otras partes del mundo como Venezuela: “Como dicen aquí en Venezuela. Nadie aprende en cabeza ajena”.