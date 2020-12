El Doctor que supuestamente habría operado a Joselyn Cano, rompió el silencio

El Dr. Hugo Aguilar Villa era acusado de que por la operación a la Kim Kardashian mexicana, ella había perdido la vida

A través de un video, el Dr se defendió de las acusaciones con un contundente mensaje

Luego de que la cuenta de Instagram de la periodista ‘Nelssie Carrillo’ diera a conocer al hombre que supuestamente habría operado a Joselyn Cano, la Kim Kardashian mexicana, cuya muerte fue por la intervención quirúrgica que le hicieron, ahora es el Dr Hugo Aguilar Villa quien rompe el silencio y manda contundente mensaje.

A través de un video en la misma cuenta de Instagram, ahora ‘Nelssie Carrillo’ cambia de postura: “El cirujano @drhugoaguilarvilla niega haber operado a la modelo México estadounidense Joselyn Cano. Se dice que ella murió en Cancún y que según sí se había sometido a una cirugía pero no en Colombia. Sino en Cancún. Así que no sean ignorantes y no asuman que el doctor Ávila está siendo acusado, el señor tiene muchos años de experiencia para saber lo que es realizar una cirugía plástica”, escribió la periodista en el post, aunque antes había señalado que él la había operado, aunque no fue cierto.

El Dr Hugo Aguilar Villa mandó mensaje contundente: “Quiero aclarar que la paciente Joselyn Cano nunca fue mi paciente, nunca ha sido operada por mis manos. En nuestra empresa HAV, nunca se tuvo contacto con la paciente, con un familiar o con un amigo de ella, por lo tanto la noticia que están viendo ustedes en redes sociales y en algunos medios de comunicación, es una noticia falsa”, aseguró.

Y continuó: “Esta noticia fue creada para afectar mi buen nombre y el de muchos colegas aquí en Colombia, no sólo colocando en tela de juicio nuestro prestigio y nuestra trayectoria que hemos tenido todo este tiempo con todos nuestros pacientes extranjeros”.

Por si fuera poco, quiso dejar muy limpio el nombre de Colombia: “Es uno de los países líderes en la cirugía plástica y también sobre el turismo médico donde nosotros somos pioneros en tecnología, investigación y también en la seguridad del paciente, además en nuestra empresa HAV cumplimos todos los protocolos de seguridad”.

Para finalizar, el Dr Hugo Aguilar Villa mandó condolencias a la familia de Joselyn Cano: “Quiero mandar mi condolencia a la familia de Joselyn Cano que son los más afectados con esta noticia y ojalá puedan aclarar pronto este mal entendido que está pasando…”, declaró.

Rápidamente los comentarios de la gente no se hicieron esperar, sobretodo contra la periodista que lo señaló como responsable: “No lo acusaste directamente pero si lo sugeriste. Aparte también dijiste en tu post que si alguna fan de la modelo quería ir con el. Ósea tiras la piedra y escondes la mano”, “Cuidado con este Dr él no está escrito en sociedad colombiana de cirugía plástica”, “Los mejores cirujanos plásticos son colombianos y brasileños”, “No es “Ávila” es Aguilar y fue usted la que difundió tremendo chisme falso, los seguidores y fieles pacientes del doctor”.

Joselyn Cano habría muerto en una cirugía de implante de glúteos, donde presuntamente le dio un paro cardiorrespiratorio. Para ver el video del Dr Hugo Aguilar Villa da click aquí.