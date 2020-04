Doble suerte millonaria en el mismo día para un afortunado.

Un hombre de Colorado gana dos premios de lotería de $1M con los mismos números en un día.

‘Joe B.’ jugó los mismos números durante 30 años antes de ganar.

Dicen que la persistencia es la clave, y después de 30 años jugando los mismos números en la Lotería de Colorado, un hombre de Pueblo descubrió que el dicho es cierto y finalmente obtuvo su gran recompensa.

El hombre de Colorado, ‘Joe B.’ ganó ¡¡dos premios de lotería de $1M con los mismos números en un día!!

Este afortunado llevaba jugando los mismos números durante 30 años, y por fin tuvo la suerte que aún no puede creer.

‘Joe B.’ ganó dos premios gordos de Powerball el miércoles 25 de marzo, con un valor de $1 millón cada uno. El suertudo fue a reclamar sus ganancias el viernes.

Cuando el personal de la lotería le preguntó al doble ganador qué haría con el dinero, él dijo: “El jefe tiene planes para eso”.

Los boletos ganadores le fueron vendidos en Lake Avenue en Pueblo: uno en 7-Eleven (926 Lake Ave.), el otro en Loaf and Jug (2050 Lake Ave.). Según la directora de comunicaciones de la Lotería de Colorado, Meghan Dougherty, ‘Joe B’ compró un boleto en la mañana y el otro en la noche.

Pudo recoger el dinero de su premio en una oficina de reclamos de autoservicio que la lotería de Colorado ahora usa para ganar boletos por valor de $10,000 o más en medio de la pandemia de coronavirus. Los ganadores deben hacer una cita para reclamar su premio llamando a las oficinas de la Lotería de Colorado al 1-800-999-2959 o hacerlo por correo.

Colorado Springs también tuvo parte de la suerte. Otro boleto, con un valor de $ 1millón, también vendido en el sorteo del miércoles, fue comprado en Fontaine en 5 Widefield Blvd.

Joe B from Colorado won the Powerball jackpot not once, but twice in one day. Each for $1 million. https://t.co/XtzdfDsAAV pic.twitter.com/Uf9CDjpwwz — Joel Franco (@OfficialJoelF) April 29, 2020

Doble suerte millonaria de la Lotería en el mismo día

