Circula video de doble de Biden humillando a Trump en baile

En el video se aprecia a los dos personajes en un duelo de quien baila mejor

Fue publicado y editado en una cuenta de Tik Tok

Joe Biden Tik Tok. ¡A BAILAR! A través de una cuenta de Tik Tok se está volviendo viral un video de Joe Biden humillando a su rival en las elecciones pasadas Donald Trump.

Pero en realidad se trata del doble de Biden, quien se puso a bailar muy graciosamente en el video que hasta lo compararon con el baile que hizo Trump en una de sus campañas.

La similitud del personaje que imita a Biden es tanta que hubo quien sí pensó que era el verdadero actual presidente electo quien estaba bailando.

El editor del video publicó un mensaje en la que dice: ” Representare a todos los estadounidenses aquellos de nosotros que podemos bailar y aquellos de nosotros que no podemos”.

Varios internautas empezaron a comentar la publicación: ” Yo digo que tiene un extraterrestre dentro”, dijo un seguidor de la cuenta que editó el video.

Hubo otro usuario que dijo: ” este señor fue parrandero se mueve super mejor que el de a lado”, haciendo referencia al doble de Biden era el que se movía mejor que Trump.

Incluso un internauta comentó: “tal vez no sepa ser el mejor bailarín pero si el mejor presidente”, a lo que inmediatamente otro usuario respondió: “no, el provoco muchas guerras y Trump las acabo”.

“Voto por el baile de santa Trump solo le falto el jo jo jo”, “no se si sea editado pero no sabía que Biden tenía Tik Tok”, “ese si es un presidente chevere ojala no sea como el ex presidente de los estados unidos”, “que graciosos los dos y después a bombardear países”, “la neta es mejor que Donald Trump”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los internautas.

PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ.