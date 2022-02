Levanta la mano si odias el día de lavar la ropa más que cualquier otro día de la semana, incluso más que el domingo (que también sucede es nuestro día para lavar la ropa). No eres la única. Cualquiera que diga que ama lavar y doblar en casa está mintiendo, y también pueden venir a nuestra casa cada vez que quiera. Pero ¿por qué odiamos tanto lavar?

Ni siquiera es el acto de lavar el que nos aflige… es lo que viene después lo que toma mucho tiempo, energía y paciencia. Doblar la ropa puede parecer una tortura cuando la pila de camisas parece infinita. Pero tal vez doblar no es el verdadero problema; tal vez es que lo estás haciendo mal. ¿Y por qué importa? Mientras tus pertenencias estén lavadas y acomodadas en algún lugar no te tropezarás con ellas, ¿acaso eso no es suficiente? No exactamente. Cuando tu ropa/toallas/pertenencias están dobladas bien, instantáneamente te hace sentir más organizada, y de repente puede haber espacio en tu closet y casa que nunca te habías dado cuenta que necesitabas.