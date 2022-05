El ruso rompe el silencio tras derrotar al Canelo

¿Se dará la revancha?

Canelo dijo no creer haber perdido el encuentro Dmitry Bivol pone condiciones para la revancha frente al Canelo. Saúl Álvarez hizo una pausa en su camino al cuadrilátero para posar con el puño derecho en lo alto para disfrutar de la adulación de cientos de frenéticos fanáticos que esperaban nada más que otra gran victoria de uno de los grandes boxeadores mexicanos de todos los tiempos en el fin de semana del Cinco de Mayo. Después de 12 rounds, el Canelo salió con su primera derrota en nueve años, aparentemente tan atónito por el resultado inesperado como la multitud que abarrotó el escenario para ver su pelea. Dmitry Bivol no solo derrotó a Álvarez el sábado por la noche en la Arena T-Mobile, sino que le dio una paliza en pelea de peso semipesado que no estuvo tan cerrada como indicaron las tarjetas idénticas 115-113 por parte de los jueces, apunta AP. Canelo exige la revancha Saúl Álvarez, quien fue superado el fin de semana por el ruso Dmitry Bivol, ya piensa en la revancha, todo indica que en septiembre. “Esto no se queda así, me quedan muchos años por delante y voy a regresar muy fuerte”, apuntó el tapatío de 31 años y quien no perdía un combate como profesional desde septiembre de 2013. “Es lo que quiero (la revancha) y lo vamos a hacer mucho mejor. Obviamente el orgullo me motiva y me mantiene (en el boxeo) todavía más”, declaró de acuerdo con Agencia El Universal. Ahora, el mexicano aseguró que hizo lo necesario para ganar el título Semicompleto de la AMB, pero perdió por decisión unánime.

¿Cuáles son las condiciones que pone el ruso? Ahora en un video publicado por LatinUS en TikTok, el ruso confirmó que si tendría otro encuentro con el mexicano solo si se negocian los términos. Dmitry Bivol fue cuestionado sobre un posible reencuentro contra Saúl Canelo Álvarez. “La revancha sí, sin problema, pero hagamos nueva negociación”, dijo el ruso antes de que su agente explicará los términos. Lo anterior, debido a que Bivol ya no supo explicarlo en Inglés. “Tomamos esta pelea sin acuerdo, esto fue una oportunidad, es todo lo que fue, no se consideró nada más, a pesar que Bivol era el campeón y Canelo el retador, con todo el respeto hacia él aceptamos todos los términos que quiso”.

Le cumplieron sus ‘antojos’ al Canelo “Hasta los más pequeños porque queríamos que la pelea se diera, y ahora sigue siendo campeón, pero también ya es alguien que venció al Canelo, así que debe ser justo y ganar lo que perdió en la primera pelea”, dijo el agente en el video publicado por LatinUS. “Creo que no perdí la pelea, me ganó 4 o 5 rounds, vamos a pensar qué vamos a hacer. No creo que perdí la pelea y en los últimos rounds me fatigue un poco. Creo que muchas veces los jueces se dejan impresionar cuando estoy golpeaba los golpes, y eso creo que fue lo que falló un poco ahí”, expresó después de la pelea.

Canelo reconoce que su contrincante es difícil “Hay que darle crédito a Bivol, es un peleador difícil de golpearlo en la cabeza. Me siento orgulloso porque soy una persona competitiva, y que sale de su zona de confort para buscar lo mejor de mi carrera, no me siento avergonzado porque busco esos retos que muchos no lo hacen por miedo a perder”, dijo. Gennady Golovkin deberá esperar. La revancha con Dmitry Bivol es la prioridad. El promotor Eddie Hearn, de Matchroom, aseguró que la revancha ya está trabajándose y la ida sería montarla el 17 de septiembre. “En este momento, la confianza de Dmitry estará en otro nivel. Conocemos los planes con Gennadiy Golovkin, pero eso está guardado. La gran revancha con Dmitry Bivol en septiembre ya está en juego”, expresó el inglés.

Checo Pérez lamenta la pelea El piloto mexicano Sergio Pérez lamentó la derrota de Saúl “Canelo” Álvarez frente al ruso Dmitry Bivol, quien se mantiene como el campeón Semicompleto de la AMB. A su llegada al Autódromo Internacional de Miami, antes de disputar la carrera, el piloto de Red Bull se tomó unos minutos para mandar un mensaje de apoyo a su amigo y compatriota. “Es una lástima (que no haya conseguido la victoria), lo vi en Internet. Era (un rival) muy grande (Bivol), pero ahora tendrá una revancha”, dijo Pérez. El tapatío espera cerrar su fin se semana con un podio frente a los miles de latinos que se dieron cita al Gran Premio de Miami. Con información: Agencia Reforma y AP.