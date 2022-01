Establecer límites durante el divorcio

Desafortunadamente, la respuesta es no la mayoría de las ocasiones. Pero el aprendizaje, sanar y volverte más fuerte debido a lo que ambos han pasado es posible, aunque usualmente se requiere que una persona sea más fuerte para marcar la pauta y no simplemente contraataque. Esto requiere de perspicacia, dignidad y de una visión comprometida para hacer un mejor futuro para ambos y especialmente para tus hijos.

¿Cómo te proteges cuando estás lidiando con el divorcio? Cuando se trata de consejos para el divorcio, Mark Bashchick, M.D., un contribuidor de Psychology Today y autor de la serie de libros, The Intelligent Divorce, sugiere dar un paso hacia atrás y ver el escenario completo: “No estoy diciendo que lo olvides y dejes que tu ex esposo te pisotee a ti o a tus hijos. Hay un lugar para establecer límites y pelear por lo que es correcto. Solo ten cuidado de no perderte en tus justificaciones. Fácilmente puedes perder la perspectiva y pelear cuando ya no es productivo—o envenenar a tus hijos con tu amargura. Sé cuidadosa. Protégete, pero sé pragmática. La noción de “justo” es seductora y ha costado varios años de dolor innecesario por divorcio — con niños heridos y cuentas de banco agotadas que lo demuestran”.