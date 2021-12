Todos estuvimos a bodas donde sabemos que la relación está condenada desde el principio. ¡Tal vez fue nuestra boda ! El divorcio, que una vez fue un escándalo social para toda la familia, no es más la catástrofe que fue una vez. Nadie quiere pasar por un divorcio, pero a veces es la única manera. Como Gene Simmons dice, “El escollo financiero más grande en la vida es el divorcio. Y el mayor motivo del divorcio es matrimonio” . Nadie quiere un divorcio y, por supuesto, nadie se casa con la idea de que se va a divorciar. Pero si te pasa a ti… ciertamente no estás sola. Para ayudarte con el nuevo mundo de la soltería, hemos listado algunas maneras en las que estar divorciada puede ser bueno para ti.

1. El divorcio en los hombres

No todos los hombres divorciados son mercancía dañada. Saber que un hombre está divorciado dice algunas cosas acerca de él: no tiene miedo a cometer errores y ha aprendido de los que cometió, sabe lo que es hacer malabares con los niños, el trabajo y la vida íntima. Entiende que esa práctica de fútbol es más importante que una cita para tomar un café. Estar divorciado no significa más que eres un perdedor.