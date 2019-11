Página

Hija de Biby Gaytán sorprendió a propios y extraños con drástica decisión que tomó

La bella Ana Pau Capetillo hizo la revelación en medio de especulaciones de divorcio entre Biby Gaytán y Eduardo Capetillo

Esto provocó el ‘odio’ de su hermana Ale Capetillo

Pau Capetillo, la hija de biby Gaytán y Eduardo Capetillo tomó drástica decisión que provocó el ‘odio’ de su hermana en medio de especulaciones sobre divorcio entre sus padres.

Luego de que los rumores sobre una posible separación entre Biby Gaytán y Eduardo Capetillo se avivaran, Pau Capetillo subió una fotografía a su cuenta de Instagram que pocos pudieron creer.

Y es que la bella joven decidió cambiar por completo su tono de cabello y pasó de ser castaño oscuro a un rubio muy llamativo que rápidamente causó polémica entre sus seguidores.

En la imagen se puede ver muy de cerca la cara de la bellísima hija de Biby Gaytán, con un tono muy serio, mirando fijamente a la cámara y luciendo un elegante maquillaje que acentuó sus facciones.

Sin embargo, su cabellera rubia se llevó los reflectores, ya que todos sus fans estaban acostumbrados a verla con tonos más oscuros.

Incluso, la decisión de Pau desató el ‘enojo’ en su hermana Ale, quien le escribió: “Ya me caíste mal”, a lo que más seguidores respondieron con emoticones de risa y una más dijo: “A mí también”.

Y otro más comentó: “Tienes razón, tu hermana está muy guapa, pero no te pongas celosa porque tú también eres muy pero recontra bonito y tienes lo tuyo. Cada una de ustedes tiene su estilo. Tú también eres super preciosa”.

Sin embargo, Ale Capetillo, la hija de Eduardo Capetillo, ‘calmó’ su enojo y destacó la hermosura de su hermana: “Estás mal de lo guapa que estás”.

Asimismo, más seguidores se unieron para mandarle piropos a la bellísima hija de Biby Gaytán.

“No puedo con tanta belleza”, “estás hermosa”, “la más guapa de todo el condado”, “te ves preciosa”, “Pau, eres simplemente hermosa”, “super linda, te quedó hermoso el cambio”, “princesa hermosa”, “eres tan bella que el sol se sonroja ante tu abrir de ojos”, “bonita”,”a esta hermosura sí que la hicieron con mucho amos”, “qué linda”, se pudo leer.

No obstante, hubo quien pidió que Pau, la hija de Eduardo Capetillo, regresara a su tono original de cabello.

“Linda, ay, no, regresa a tu cabello oscuro, no pareces ni tú. Increíble, pero cierto, cuando te ci, no leí que eras tú y dije: ¿quién es esta chica? Y ya vi que eras tú. Me sorprende el cambiom hasta de rostro que no pareces”, se pudo leer a la hija de Eduardo Capetillo.

Pero otra defendió la decisión de la hija de Biby Gaytán: “Los cambios siempre son buenos y ella se ve hermosa. Ella es de las chicas que con cualquier cosa se ven geniales”.

Esta decisión de Pau Capetillo apareció justo después de que los rumores sobre un posible divorcio de sus padres estuvieran más vivos que nunca.

A través de una entrevista con varios periodistas, Biby Gaytán aclaró los rumores sobre su supuesta separación con su esposo Eduardo Capetillo ahora que la actriz y cantante se encuentra en México dando funciones como parte del musical de teatro ‘Chicago’, lo que supuestamente habría desencadenado una ruptura matrimonial.