“Me siento la mujer más afortunada y bendecida de este mundo… Cuando te dicen que el amor que se siente es algo fuera de este mundo, se quedan corto… Las cosas que yo siento que soy capaz de hacer por Gennero no tiene límites… Esto es lo más hermoso y difícil del mundo”, le confesó a Jackie mientras paseaban al bebé.

¿Su nuevo rol le traerá problemas en el matrimonio? Aunque su mamá le aconsejó que no debe descuidar a su esposo, ella afirma que no se trata de descuidarlo, pero hoy su prioridad es sacar adelante a Gennaro, aprender a entenderlo, a disfrutarlo, y a ser mamá de un bebé que todos los días la sorprende con algo nuevo.

“Me siento la mujer más afortunada y bendecida de este mundo… Cuando te dicen que el amor que se siente es algo fuera de este mundo, se quedan corto… Las cosas que yo siento que soy capaz de hacer por Gennero no tiene límites… Esto es lo más hermoso y difícil del mundo”, le confesó a Jackie mientras paseaban al bebé. Ver el VIDEO completo AQUÍ .

Francisca le pidió perdón a su propia madre

Otra de las revelaciones que Francisca Lachapel hizo en ‘Despierta América en Domingo’, es que 4 días antes de que naciera Gennaro, le pidió perdón a su propia madre por todo lo que no había entendido hasta ahora. “Perdóname si yo en algún momento te he sacado una lágrima, o te he causado una tristeza, porque ahora te entiendo”, le dijo a doña Divina Montero.

A pesar de la felicidad que le ha traído la maternidad, Francisca también confesó a Jackie que su sueño es volver a ser la que era antes, por lo menos físicamente. Reveló que está siendo muy disciplinada, entrena muy fuerte con Yasmany Rodríguez, quien va a su casa en las noches, cuando sale de los ensayos de ‘Así se Baila’, donde participa con Kimberly Jiménez. Ver el VIDEO de la ENTREVISTA AQUÍ.