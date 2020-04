Según un nuevo estudio publicado en la revista Science Tuesday, el mundo podría necesitar continuar con las medidas de distanciamiento social hasta el año 2022 para poder contener la pandemia del COVID-19 a menos de que se desarrolle una vacuna efectiva contra la enfermedad, reseñó ABC News.

En el estudio, los investigadores de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard (Harvard T.H. Chan School of Public Health) proyectaron que varios brotes más pequeños de COVID-19 podrían seguir a la pandemia más severa.

Los científicos determinaron que pueden ser necesarios períodos prolongados de distanciamiento social para controlar la transmisión y evitar que los centros de salud se vean colapsados por un largo período de tiempo.

The recurrence of #COVID19 to 2025 will depend greatly on the duration of human immunity to the virus, a new modeling study reports. Social distancing may need to be maintained on and off into 2022 to avoid exceeding hospital care capacities, results show. https://t.co/3g0R4ZSCa9 pic.twitter.com/AB3KuacoSX

