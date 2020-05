Disney confirma que reabrirá sus parques de Florida el 11 de julio

Walt Disney World confirmó que reabrirá sus parques de Florida el 11 de julio, justo cuando el estado registra un pico en número de muertes.

Desde el pasado 15 de marzo, los parques temáticos de Disney han estado cerrados a causa del coronavirus.

Esta reactivación ocurrirá de forma gradual, empezando con Magic Kingdom y Animal Kingdom el 11 de julio, y continuando con Epcot y Disney’s Hollywood Studios el 15 de julio, explicó Jim McPhee, vicepresidente senior de operaciones de Walt Disney World.

La empresa presentó su plan al Grupo de Trabajo de Recuperación Económica del Condado de Orange, quienes lo aprobaron.

Ya su rival en materia de entretenimiento, Universal Orlando, anunció que abriría sus puertas unos mes antes, el 5 de junio.

Y SeaWorld Orlando siguió sus pasos y esperan abrir para los empleados desde el 10 de junio y para el público desde el 11 de junio.

La reactivación de estas empresas de entretenimiento ocurre justo cuando el estado de la Florida registra su pico en número de muertes en un día.

En las últimas 24 horas, sesenta personas murieron en Florida a causa de coronavirus. Aunque por el contrario el número de contagios reportados ha sido menor.

