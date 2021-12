Tremmel comenzó explicando las razones por las que podía haber perdido su empleo. “Disney tiene una gran regla contra los artistas que hablan otros idiomas además del inglés”, dijo la mujer en el video que ya cuenta con más de 270,000 me gusta y 1.3 millones de visitas.

SIN ESPAÑOL. En una alarmante declaración, una joven ex actriz de Disney afirma que no se le permitía hablar español cuando trabajaba en el reino mágico, pues si la cachaban haciéndolo podía sufrir una “gran reprimenda” y hasta la hubiesen podido despedir.

“Pero me encantaba subirme a las mesas donde la gente no hablaba inglés y sorprenderlos con el hecho de que yo hablaba su idioma. Con el francés, la mayoría eran canadienses franceses, y hay un montón de hispanohablantes que nos visitan”, recordó en su video.

Tremmel destapó ‘la verdad’ sobre Disney y dijo que, aunque domina muy bien otros idiomas, si la hubiesen escuchado, la podrían haber sido despedido. “Si me hubieran atrapado, sería una gran reprimenda y podría ser despedida”, aseguró la joven actriz.

“Con actuaciones de actores de voz profesionales, los dispositivos brindan a los invitados que no hablan inglés la oportunidad de disfrutar de una atracción con el mismo espíritu de las grabaciones originales”, explica Disney en su publicación.

Aunque la empresa no ha ofrecido una declaración oficial sobre el video de su ex empleada, su página web detalla que los parques disponen de dispositivos de traducción a idiomas como francés, alemán, japonés, portugués y español, y que son gratuitos para los visitantes.

“Bastantes miembros del reparto hablan más de un idioma y, por lo general, llevarán una etiqueta debajo de su placa de identificación que indique qué otros idiomas hablan. Si encuentra uno que hable su idioma, estará más que feliz de ayudarlo. Si no conocen tu idioma, por lo general sabrán dónde encontrar otro miembro del elenco que lo sepa”, dice la publicación.

Un blog del Mundo de Walt ( World Of Walt ) asegura todo lo contrario a lo que narra Tremmel e incluso explica que los artistas llevan una placa que identifica cuáles son los idiomas que habla y que pueden hablar con los visitantes con una aprobación previa formal, detalla NY Post .

De acuerdo con los medios de comunicación, se llegó a la decisión de que Disney Store cerrará todas sus sucursales en el área de Chicago y la noticia terminó impactando a sus compradores, quienes no esperaban que el cierre se realizara tan pronto.

El lamentable anuncio

Los medios de comunicación han anunciado el cierre de las tiendas de Disney Store. La noticia, si bien no es novedad, demuestra que el comunicado que expresó Disney a principios de año si ocurrirá antes de lo planeado; de acuerdo con Real American News, fue a principios de este año que se dio a conocer está lamentable noticia, donde Disney anunció que cerraría varias de sus tiendas minoristas independientes en diferentes ubicaciones en todo el mundo.

Pero eso no significa que los fanáticos de la cadena no tengan donde adquirir los productos de Disney. Las personas que deseen adquirir sus productos podrán ir a las tiendas de los parques o bien, consumirlos en alguna sucursal de Target; esta noticia sorprendió a los usuarios en redes sociales, quienes no han parado de comentar sobre la problemática a la que se enfrentan.