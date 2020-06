Disney aplaza reapertura de sus parques temáticos en California

La reapertura estaba programada para el 17 de julio

Pero ahora Disney espera indicaciones de las autoridades

Disney aplaza reapertura de sus parques temáticos en el sur de California hasta que reciba directrices del estado, anunció la compañía este jueves.

Disney esperaba reabrir Disneylandia y Disney California Adventure en Anaheim el 17 de julio, luego de cuatro meses de cierre debido a la pandemia del coronavirus.

Pero el estado de California ha indicado que no emitirá lineamientos hasta después del cuatro de julio, dijo la compañía el miércoles.

“Dado el tiempo que requiere traer miles de miembros del elenco de vuelta a trabajar y reabrir nuestro negocio, no tenemos más opción que retrasar la reapertura de nuestros parques temáticos y hoteles de turismo hasta que recibamos la aprobación de las autoridades gubernamentales”, dijo Disney en un comunicado.

La compañía no proporcionó una nueva fecha de reapertura. Los parques cerraron el 14 de marzo y para reabrir necesitan la aprobación del gobierno estatal.

El gobernador de California, Gavin Newsom, “aprecia la capacidad de respuesta de Disney sus inquietudes sobre reabrir en medio del reciente incremento de infecciones de COVID-19 alrededor de muchos condados del sur de California”, dijo el vocero de Newsom, Nathan Click.

“El gobernador, el estado y expertos en salud pública siguen en contacto con la compañía y sus trabajadores — así como otros parques temáticos en el estado — mientras monitoreamos y combatimos la propagación del virus”.

Disney también dijo que continúa negociando acuerdos con sindicatos de trabajadores, algunos de los cuales han planteado preocupaciones de seguridad en torno a las reaperturas.

Disney dijo que ha firmado acuerdos de 20 filiales sindicales que representan a más de 11 mil empleados, detallando mejores protocolos de seguridad.

Disney también postergará la reapertura de sus hoteles Grand Californian y Paradise Pier planificada para el 23 de julio.

El área de restaurantes y tiendas conocido como el Downtown Disney District reabrirá el nueve de julio como se anunció previamente, “con protocolos de salud y seguridad en orden para nuestros miembros del elenco y huéspedes”, dijo Disney.

Los seguidores de Disneylandia normalmente pueden contar con que el parque esté abierto independientemente de lo que suceda afuera.

El parque cerró sólo un puñado de veces en 65 años.

La última vez fue después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

La compañía indicó que aún planea reabrir Disney World en Florida el 11 de julio.

Los centros turísticos de Disney en Shanghai y Hong Kong ya reabrieron.

California ha visto un repunte de casos de COVID-19, con un incremento de casos nuevos registrado de 69 por ciento esta semana.

Disney remodela atracción por posible interpretación racista

La popular atracción de los parques temáticos de Disney Splash Mountain cambiará su diseño vinculado a la película de 1946 “Song of the South” (“Canción del sur”), que muchos consideran racista, por uno inspirado en “The Princess and the Frog” (“La princesa y el sapo”), su cinta animada de 2009 con una protagonista afroamericana.

Los cambios se harán tanto en Disneylandia en California como en el Magic Kingdom de Walt Disney World en Florida, informó el jueves la compañía.

Archivado como: Disney aplaza reapertura