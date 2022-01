Ok, ahora la información importante: cuando se trata de la dislexia en los niños, ¿Cómo saber si tu hijo tiene? ¿Cuáles son los signos de dislexia? ¿Qué es lo que buscas? Al igual que muchos trastornos del desarrollo, los síntomas pueden no ser obvios y pueden aparecer de forma gradual. Algunas personas sufren con mayor intensidad que otras y algunos niños muestran sus problemas más adelante en su vida, mientras que otros tienen dificultades desde el inicio de ésta.

Es muy importante tener en cuenta que la dislexia no es una enfermedad; tampoco es un indicador de que alguien es perezoso o tonto y que sin duda no es una señal de que tu hijo está condenado al fracaso. Por otro lado, algunas personas muy exitosas tuvieron dislexia. ¿Los nombres de Walt Disney, Robin Williams, Albert Einstein y Pablo Picasso significan algo para ti? porque eran genios creativos e intelectuales pera da la casualidad de que también eran disléxicos. Sí, la dislexia es una condición que sin duda hay que abordar, pero no tiene nada que ver con lo inteligente que alguien es o el éxito que pueden y van a llegar a terner. ¿Entendido?

Probablemente has escuchado acerca de la dislexia. Pero, ¿qué es exactamente esta condición? Según el Centro Nacional para Problemas de Aprendizaje , la dislexia es “una condición común que afecta la forma en que el cerebro procesa el lenguaje escrito y hablado.” Puede afectar la capacidad de una persona para leer, escribir, o incluso de hablar – cualquier cosa que implique cómo se entiende y se comunica la lengua hablada.

No hay ninguna regla específica y rápida en cuanto a cuándo te darás cuenta de los signos de dislexia. Esa es la mala (o menos mala) de las noticias, especialmente si tu eres una madre a la que le gustan las respuestas y pautas claras. La buena noticia es que hay focos de alarma para que estés alerta. Con la dislexia en los niños, aquí hay algunas preguntas a considerar … ¿tu hijo:

Ayuda para los pequeños

Todos estos son signos de dislexia. Nótese que decimos podrían ser, porque muchos de estas observaciones de comportamiento podrían ser parte del desarrollo de tu hijo a su propio ritmo. Si tu hijo se revuelve con el uso de sus palabras, no te asustes. Dicho esto, si estás moviendo la cabeza por muchos de estos posibles signos de dislexia y estás preocupada, no te quedes con esa sensación. Según el Centro Yale para la dislexia y la creatividad “, el cerebro humano es flexible, pero no hay duda de que una intervención temprana y un tratamiento traen un cambio un poco más positivo a un ritmo más rápido que una intervención proporcionada a un niño mayor.”

Cuanto más esperes para solicitar ayuda especializada más tiempo perderá tu hijo y la práctica de la lectura temprana es una parte esencial para el desarrollo de las habilidad de vocabulario y comunicación que usarán más adelante. En pocas palabras: si estás preocupada, es mejor prevenir que lamentar; pide ayuda. La dislexia no es una enfermedad por lo que no existe un tratamiento, pero hay cosas que puedes hacer para ayudar a tu hijo a superar los obstáculos del aprendizaje. Existen herramientas de enseñanza y consejos de expertos para ayudar a tu hijo a re-entrenar su cerebro y aprender a cómo navegar por el mundo del lenguaje. No nos olvidemos que la dislexia puede causar problemas con la autoestima de la misma manera que causa problemas de lectura y escritura. Es por eso que como madre cuyo trabajo número uno es apoyar a sus hijos y asegurarse de que están sanos, seguros y felices, es necesario tomar medidas y hay que hacerlo ahora.