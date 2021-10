¿Recuerdas cuando Halloween era una simple excusa para ver películas de terror y comer una cantidad de azúcar vergonzosa? Hubo una vez en que eras un niño contando los días para poder disfrazarte como una princesa o un pirata y comer tu peso corporal en M & Ms. Después como una adolescente que amaba la excusa para quedarse despierta hasta tarde, asustar a tus amigos, hacer el tonto en un traje ridículo y comer, una vez más, tu peso corporal en M & Ms. y, luego, en algún lugar entre la pubertad y la maternidad, Halloween dio un giro hacia la libertina.

Como aprendimos de Mean Girls, que es una de las películas más grandes y más honestas de nuestro tiempo: “En el mundo de las chicas, Halloween es una noche al año cuando una chica se puede vestir como una fulana y las otras chicas no pueden decir nada al respecto”. A pesar de este hecho, sabemos que hay muchos de nosotros que todavía aprecian la inocencia y la diversión de Halloween. Y estamos aquí para ayudarte. Claro, elegir que un disfraz de Halloween no es la decisión más crucial del mundo…pero si estás buscando destacar (en el buen sentido), éstos son algunos de los peores disfraces de Halloween que tienes que evitar.

1. Enfermera/bruja/fantasma/camarera… hot

Si le pones un giro sexy a algo que NO lo es… se convierte en una mala idea. Incluso si te ves bien en ese delantal de stripper demasiado revelador, ¿realmente quieres ser esa chica? Ya sabes, a la que se le ve el trasero. Este es uno de los peores disfraces. No lo hagas, no te lo pongas.

2. Superheroína

Cuando se trata de superhéroes, ya lo hemos visto todo, hemos gastado todo, así que estos tienen que estar en la categoría de disfraces de Halloween malos. No es original, por decir lo menos, y hay solamente una manera de usar una capa. Prueba algo nuevo.