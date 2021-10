Con los medios sociales hablando sobre si es “demasiado pronto” para disfrazarse de ébola para Halloween, y ya hay un disfraz de trabajador de salud antiébola comercialmente disponible, no hace falta decir que hay una fina línea entre lo divertido e inadecuado. Tessa Berenson lo resume maravillosamente en Time , “Diré esto: si todo este revuelo e porque alguien quiere disfrazarse de trabajador de la salud contra el ébola… quizá debas pensarlo dos veces antes de disfrazarte de zombi sexy del ébola. Tiene que haber un límite, y creo que está entre “muerto” y “vulgar””. Así que, mejor revisa estas 13 ideas para fiestas de Halloween para tomar alguna idea para tu fiesta de este año.

¿No vas a pedir dulces este año? Halloween es tu excusa no sólo para los disfraces sino también para hacer esa fiesta temática detallada que todo el mundo quiere disfrutar. Para la primera de las fiestas que se nos vienen, existen innumerables formas de adornar tu casa para la ocasión. Lejos quedaron los días cuando bastaba lanzar unas arañas de plástico sobre la mesa y figuras repugnantes de gelatina. Un tema establece el tono y guía el camino a la creatividad de una experiencia escalofriante en vísperas de Halloween.

Puesto que los habitantes de Twilight son precisamente del tipo para salir en All Hallows Eve, cobija a todos los vampiros y hombres lobo en tu guarida. Puedes incitarles a elegir el equipo de Jacob o de Edward y sirve un ponche rojo sangre por toda la casa para que todos se sientan como en casa.

Tómalo como una vieja escuela con los monstruos estándar. Drácula, Frankenstein, zombies, brujas y fantasmas les harán sentirse como en casa en Halloween, así que por qué no sacar a los personajes clásicos en la noche más tenebrosa del año en una cueva llena de murciélagos, Jack OLanterns y aperitivos tradicionalmente temáticos. Una máquina de hielo seco daría todo el toque perfecto de Transilvania.

11. Star Wars vs Star Trek

Para lo último en ideas de fiesta de Halloween de Sci-Fi, haz que los huéspedes elijan entre Star Wars y Star Trek. Luego, verás cómo los Jedi y los Vulcanos se mezclan.

12. Fiesta con temática de TV

Plagado de potencial para los disfraces, este es uno de los temas de fiesta de Halloween que hará las delicias de todos tus amigos que han estado esperando para rendir homenaje a Orange is the New Black y Breaking Badotra vez este año. La pregunta es: ¿cuántos llegarán de Jan Bradys y lo que posiblemente hablarán con Crazy Eyes y Jesse Pinkmans.