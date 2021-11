Como los gritos, los insultos no van a ayudarte a ganar la discusión. La ira nos hace decir cosas de las que después nos arrepentimos y atacar a la persona que está frente a ti sólo va a hacer que pierdas puntos.

Si realmente quieres ganar una discusión, comienza con una hecho en el que ambos estén de acuerdo. Tendrás el factor sorpresa de tu lado y una victoria psicológica en tu esquina del ring. Empieza con un acuerdo sobre un punto y podrás promover tu lado del debate mucho más fácilmente. Los vendedores telefónicos usan esta táctica todo el tiempo para venderte cosas que realmente no necesitas.

¡Sin gritos! Cualquiera puede gritar y si esta fuera la forma de ganar una discusión, los bebés de dos años gobernarían el mundo. El ganador de una discusión es la persona con los hechos más convincentes, no con la voz más fuerte.

Es importante mantener la calma en cualquier debate y buscar un terreno en común. Después de todo, si es que estás discutiendo con tu pareja, no quieres decir o hacer algo de lo que más tarde te arrepentirás. Y si quieres aprender a ganar una discusión, es esencial mantener la calma. Junta a dos personas y, eventualmente, discutirán sobre algo. En las relaciones de pareja, la necesidad de llegar a una resolución acertada, sin gritar y sin insultar, es clave para mantener la relación saludable. Tanto si estás en un grupo de debate o solo quieres poder comunicarte mejor, te hemos traído algunos consejos prácticos para aprender a discutir mejor.

Si empiezas hablando de turnos para lavar los platos, limita la conversación a ese tema. Ahora no es el momento para mencionar el hecho de su madre te llamó vaga o tu pareja se pasó mucho del presupuesto con ese nuevo par de zapatillas.

Si estás perdiendo la calma, aléjate. Si crees que vas a decir algo que no quieres, dile a tu compañero que necesitas un momento a solas.

Si estás discutiendo, por decir, el presupuesto, ten la información delante de ti. No digas gastaste demasiado en ropa . En su lugar, muestra la cantidad exacta y resalta el excedente. A veces ganarás una discusión simplemente por tener los hechos a mano.

Expón tu caso y guarda silencio. Permite que tu oponente piense sobre lo que dijiste. No tendrás ni siquiera que decir una palabra más.

10. ¡Piensa antes de hablar!

No esperes lo primero que te viene a la mente. Date una oportunidad de considerar las ideas de la otra persona y formular tu propia respuesta.

11. Mesura

Intentas resolver un desacuerdo, no intensificarlo. Atente a la cuestión de entrada, evita palabras que son maliciosos y evita comentarios mordaces. No hables sobre el otro y haz un esfuerzo para no perder los estribos.