¡Terror en Walmart! Discusión terminó con sangrienta escena en la minorista

Su estado se mantenía grave en el momento de la redacción de esta nota. El nombre de los empleados del Walmart involucrados en el incidente no fue revelado de inmediato, pero si se dio a conocer que el sospechoso de apuñalar a su compañero fue detenido.

El brutal apuñalamiento ocurrió cerca de las 4:45 de la mañana de este miércoles 30 de marzo. El empleado fue apuñalado seis veces y perdió mucha sangre en el Walmart de Auburn. La víctima fue llevada al Centro Médico Harborview, de acuerdo con The Sun.

El altercado ocurrió en una Walmart de Auburn, Washington. Al parecer una fuerte discusión entre dos empleados provocó la agresión. De acuerdo con la policía, por fortuna la minorista estaba cerrada en el momento, por lo qué los clientes no presenciaron el hecho.

Dan los detalles de la sangrienta escena

Además, de acuerdo con The Sun, el sospechosos estaba cooperando con la policía tras el apuñalamiento. Las causas que dieron pie a la brutal discusión no quedaron claras en un primer momento. El Walmart está ubicado en el 762 Outlet Collection Way.

Al parecer, la víctima tiene 31 años, mientras que el agresor tiene 26 años, de acuerdo con FOX News. La unidad de respuesta al crimen de la policía de Auburn llegó a la escena de acuerdo con Register Citizen. Lamentablemente, este no ha sido el único caso en el que la violencia se apodera de un Walmart.