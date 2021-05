Ventilan caso de discriminación entre mexicanos dentro de un hotel

El hombre acusa que la mujer ni siquiera quiso hablar en español

Dice que les negó una habitación, cuando días antes los atendió muy bien Discriminación mexicanos hotel. Un nuevo caso de discriminación se ha ventilado a través de un video en redes sociales en Estados Unidos, sin embargo, ahora no se trata de un americano contra un hispano, sino entre dos mexicanos dentro de un hotel, cuando se solicita un cuarto, de acuerdo a la página de Instagram de Chicapicosa 2. El video ha tenido tantas vistas que hasta el mediodía de este 11 de mayo tenía más de 11 mil 600 vistas y casi 100 comentarios, sobre todo de gente que recriminaba la actuación de la mujer, empleada del hotel, que aparentemente se rehusó a atender a un mexicano. ENTRE MEXICANOS TE VEAS Ante esto, el cliente comenzó a grabar la situación que vivía, y aunque no se veía qué pasaba, él fue narrando la situación que le aconteció, mientras otro hombres, al parecer sus amigos, lo secundaban, quejándose de la mujer, quien supuestamente ni siquiera quiso hablar en español. Este caso de discriminación entre mexicanos en un hotel ha llamado poderosamente la atención de la comunidad hispana en Estados Unidos, y causado gran indignación porque se exhibe un caso de presunta discriminación entre paisanos, en este momento, un mexicano con otra mexicana.

SE QUEJA DE EMPLEADA Con indignación, el joven dijo lo siguiente: “No hay ped… todo está bien, pero voy a utilizar mis redes sociales para decirles que esa señora que está ahí, que habla español, me llevó al gimnasio, no habla español doña mary, y no me quiso dar otro cuarto. Y agregó: “Dice que tengo que hablar por teléfono o traer la reservación en línea, pero ahí no me la quiere dar, ayer le preguntamos cosas en español y nos contestó y hoy no habla español, ayer era doña mary y ahora es marie”, dijo en tono sarcástico el hombre secundado por sus amigos. Archivado como: Discriminación mexicanos hotel

Discriminación mexicanos hotel: TODO QUEDA GRABADO La cuenta de Instagram de Chicapicosa 2 informó que los hechos sucedieron en el Hotel Embassy Suites de Anaheim, CA, con una mujer que fue identificada como María Juana Martínez, quien es acusada del acto de discriminación que se ve entre dos mexicanos. Para ver el video haz click aquí. Entonces el hombre dijo unas palabras que recogió la página de Chicapicosa 2: “Mas bien no quiso y no se le antojo atenderme por ser MEXICANO.🇲🇽 No pasa nada, en esta vida todo se regresa!! “Arrieros somos y en el camino andamos”.

Discriminación mexicanos hotel: CRITICAN A EMPLEADA La gente comenzó a opinar en la cuenta y alguien escribió lo siguiente: “Tengo una cuñada que a los 2 años que tenía en Estados Unidos ya no sabía cuáles eran los frijoles me preguntaba que como eran… la ridícula sentí pena ajena”. Otras personas comentaron: “A lo mejor de verdad no sabe español, porque muchas veces parecen mexicanas”, “en ese hotel los gringos son bien nice y las latinas bien mam…”, “que ridiculés!! Si el nopal lo trae en la frente”. Discriminación mexicanos hotel

CUESTIONAN TRATO Los internautas se preguntaban porqué se hizo ese trato: “¿Porqué son así? La neta. La cosa por cual le dieron el trabajo es porque habla dos idiomas y es un hotel y va tener clientes de otro países que hablan español”. Otros más comentaron: “El decir ‘el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano’, no se me hace justo habemos mexicanos qué ayudamos y sólo basta con leer muchas de las opiniones de aquí ahora para darnos cuenta que no todos somos iguales… Mejor hay que decir ‘es triste encontrarte con un mexicano qué no quiera ayudarte…”. Archivado como: Discriminación mexicanos hotel

“VIEJA PAYASA” Otras personas dieron su opinión: “Así conozco muchas…. yo soy nacida aquí y no me avergüenzo de hablar español y hay muchas patas rajadas bajadas a tamborazos de sus ranchos y ya no hablan I guess cuando llegan aquí”. “Vieja payasa”, “va ser de esas personas que cuando habla en inglés ni se le entiende nada por su acento. Y se creen gringos”, “es Juana la cubana”, “no todos somos así… como ella… ojalá encuentres otro hotel aquí en Anaheim”, dijeron otras personas. Archivado como: Discriminación mexicanos hotel

Discriminación mexicanos hotel: MÁS CASOS Este hecho recuerda a uno que llamó mucho la atención de hispanos que demandaron por discriminación. Un grupo de 24 trabajadores latinos presentó una demanda contra su empleador en Connecticut por presunto robo de salario, discriminación y hostigamiento, en la que alegan les obligaban a registrar su salida al mediodía pero tenían que seguir trabajando y les propinaban además insultos racistas, informó Efe. Su abogado, Psalm Brown, de la Clínica de Derechos de Trabajadores e Inmigrantes de la Escuela de Leyes de Yale, señaló a la estación de radio pública WNPR que los latinos tenían pobres condiciones de trabajo en la empresa Industrial Pallets comparadas con las de los empleados blancos, incluido la falta de acceso de un lugar dentro de la empresa para poder almorzar.

Discriminación mexicanos hotel: “HOSTIL Y DEGRADANTE” En la demanda se asegura que los sometían a un ambiente de trabajo “hostil y degradante” donde rutinariamente sus supervisores blancos les lanzaban insultos raciales. “Nosotros somos los que hacemos el trabajo duro y peligroso que hace que la empresa siga adelante, pero en lugar de tratarnos con respeto, los jefes y supervisores nos descuentan horas de trabajo” “Tenemos que registrar la salida a las doce y seguir trabajando hasta la noche sin paga extra”, de acuerdo con Felipe Toj Chach, uno de los demandantes. “Los supervisores nos han insultado y nos llaman con nombres racistas por años”, afirmó Toj Chang, quien ha laborado para esta empresa por más de cinco años, de acuerdo con un comunicado de la clínica legal.

ESPERAN RECUPERAR SALARIOS Brown indicó además que los trabajadores no tenían un lavamanos y recordó que fue un gran problema con la pandemia del covid-19 el año pasado. Con esta demanda, presentada el 19 de abril contra la empresa de Eastford, en Connecticut, los trabajadores esperan poder recuperar sus salarios. La demanda surge luego de un año en que los latinos fueron organizados por el Centro Comunitario de Trabajadores (CCT). Trabajadores esenciales durante la pandemia reclamaron este viernes al Congreso federal que se apruebe un proyecto de ley que les abriría la puerta a la ciudadanía. Procedentes de diversos países, los inmigrantes unieron sus voces para gritar a los congresistas “Sí, se puede” y recordaron que ya trabajaban duro desde antes de la pandemia. Archivado como: Discriminación mexicanos hotel