La persona que una vez dijo donde hay voluntad hay una forma, conocía el poder de la voluntad humana. Pero cuando se refiere al cambio, los hábitos viejos pueden ser difíciles de terminar, y parece que fallamos más seguido de lo que triunfamos. En esencia, cuando se trata de cómo ser disciplinada y tener voluntad, se trata de la habilidad de resistir tentaciones a corto plazo para poder lograr objetivos a largo plazo.

Cómo ser disciplinada no es una pregunta con respuesta fácil, al igual que el autocontrol sobre esas cosas con las que luchamos, que pueden hacernos sentir que nuestra fuerza de voluntad nunca es lo suficientemente buena. No te frustres, y ten en cuenta que la fuerza de voluntad es un músculo y se fortalece con el uso regular. Como Roy F. Baumeister, PhD, autor del libre Willpower: Rediscovering the Greatest Human Strength, escribe: “La voluntad no es un rasgo de personalidad, una habilidad o una virtud. Opera como un músculo. Y como tal, puede ser fortalecida”. Aquí hay 10 formas para pensar sobre cómo ser más disciplinada.