OMS coronavirus. El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que “lo peor está por venir” respecto al nuevo coronavirus, lo que encendió las alarmas en torno a la pandemia al tiempo que muchos países están empezando a relajar las medidas restrictivas, informa hoy la agencia de noticias AP.

Tedros Adhanom Ghebreyesus no especificó los motivos por los que cree que peoría empeorar la propagación de Covid-19, que ha contagiado a cerca de 2.5 millones de personas y causado la muerte de más de 166 mil, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins.

Sin embargo, los expertos han señalado que es muy probable que la enfermedad se propague por todo África, donde los sistemas de salud son mucho menos desarrollados.

“Créanos, lo peor está por venir”, indicó. “Prevengamos esta tragedia. Es un virus que muchas personas aún no comprenden”, dijo sobre la noticia.

Casi al mismo tiempo dela declaración de Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Italia por primera vez reportó una disminución de los casos diarios de coronavirus, al cumplirse exactamente dos meses del estallido de la enfermedad en el país.

El jefe de protección civil Angelo Borrelli informó el lunes que ese día se reportaron 108.237 casos, 20 menos que el día anterior. “Este es otro punto positivo” en los esfuerzos de Italia de contener el patógeno, afirmó.

En total Italia tiene 181,228 casos de coronavirus, un aumento de apenas 1.2% con respecto al día anterior. Otras 484 personas murieron, con lo que el saldo nacional asciende a 24,144, el más alto de Europa y segundo después de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump dijo que recibió el lunes una “muy buena llamada” del gobernador de Minnesota Tim Walz quien intentó llamar el viernes a Trump, pero no logró comunicarse entonces con el presidente ni el vicepresidente.

Walz hizo la llamada después de que Trump tuiteó, “¡Liberen a Minnesota!” en apoyo a una protesta afuera de la gobernatura en St. Paul contra la orden de quedarse en casa del estado, cuyo objetivo es contener la propagación del Covid-19.

El tono del presidente cambió en el tuit del lunes: “Recibí una muy buena llamada del @GovTimWalz de Minnesota. Trabajamos de cerca para entregarle todas las necesidades y rápido. ¡Suceden cosas buenas!”. Walz, demócrata, planea mencionar la llamada en una conferencia de prensa previamente programada.

Así se han dado las cosas luego que Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS advirtiera que lo peor del coronavirus está por venir.

