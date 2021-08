Tal fue su desesperación por no poder cumplir la última voluntad de su madre, que durante la transmisión pedía desesperadamente un lugar donde pudiera llevar a su madre. La cubana pedía ayuda de sus seguidores, ya que no quería que su mamá fuera enterrada.

En el clip compartido se le ve a la cuna impotente y rompiendo en llanto, ya que como menciona ella su madre antes de morir pidió ser cremada y no enterrada, pero por lo que se muestra en las imágenes la Diosa no puede realizar eso, ya que le mencionan que no la pueden cremar en el lugar donde se encuentra.

En la imagen se observa a la señora recostada en la cama de un hospital, en la cual luce bastante delicada: “Le pido a Dios que me la salve, a todos mis seguidores y amigos ayúdenme a orar por ella por favor se los suplico, no está bien mi mamá”, escribió La Diosa el pasado 22 de agosto.

“Esta pidiendo ayuda para poder darle a su madre su última voluntad , su mamá quería ser cremada, y ella en su dolor está pidiendo si es sus tantos seguidores alguien puede interceder y ayudarla, no critiquen más por favor, siempre buscan el lado malo a todo y nunca el humano, me parte el alma verla así, fuerza y que descanse en Paz tu mami”, dijo un internauta.

A través de la cuenta de Instagram el programa de Suelta la Sopa , publicaron el desgarrador video de la cubana, donde los usuarios cuestionaron el porque ella se atrevió a grabar después de perder a su mamá: “Es la muerte de su madre que cara… me importa, las redes en ese momento no piensas es mas nada que en tu madre, nooo entiendo eso da mucho que pensar”.

Diosa muerte madre coronavirus: Se había quejado del mal trato

Durante la estancia de la señora Cartaya en el hospital, su hija se quejó por las malas atenciones recibidas. En su perfil de red social la Diosa no estaba conforme con el trato que estaba recibiendo su señora, mientras se encontraba hospitalizada por lo que escribió lo siguiente:

“El trato de los médicos fue horrible, yo di las quejas en la dirección del Fajardo. Me dijeron que ellos no estaban ahí para llevar a nadie al baño. Estamos hablando de una señora de 76 años, que se encuentra muy débil y no puede ir sola al baño. Hay algunos (médicos) que no quieren hacer nada. Había glibenclamida al final en el hospital y no se la dieron, mi mamá terminó con una hipoglicemia”, agregó