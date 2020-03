La conductora, quien está embarazada, regresó a Univisión

Hace unos días, se hizo pública su petición de divorcio

“Ya no sonríe y su cara es de espanto”, le dicen algunos usuarios

Luego de que se hiciera público su embarazo y su petición de divorcio, Pamela Silva reaparece en Primer Impacto, pero usuarios notan algo extraño en la conductora: no sonríe y nunca le tomaron el cuerpo completo.

En la cuenta oficial de Instagram del periodista argentino Javier Ceriani, se comparte una fotografía de la aún esposa de César Conde, ejecutivo de Telemundo, en la que su semblante no es el mejor.

“Como lo anuncié en febrero!!! Pamela Silva aparece en Univisión, embarazada!!! ¡Por fin! #PamelaSilvaConde regresa a Primer Impacto tras hacerse público su embarazo y su petición de divorcio. Trabaja para un show de noticias de impacto…”.

Cabe recordar que hace unos días, el periodista argentino presentó en exclusiva un documento del divorcio de la conductora de Primer Impacto con César Conde, donde se dice que él no va a reconocer al bebé que espera Pamela Silva.

Por si fuera poco, días más tarde, Javier Ceriani presentó el nombre de la supuesta pareja de Pamela Silva, Jordan Jays Silverry (sic), así como una fotografía de él, y después de esto, César Conde cerró los comentarios de sus redes sociales, mientras que la conductora de Primer Impacto recibió cuestionamientos sobre su embarazo.

Respecto a la imagen que presentó Ceriani en su cuenta oficial de Instagram, las reacciones de los usuarios no tardaron en llegar: “Se ve tan diferente. “Ya no sonríe y su cara es de espanto. Como quien dice: todos me miran”, a lo que el periodista argentino respondió: “Está rara”.

“Creo que está sufriendo, le deseo todo lo mejor porque sabemos que ella es muy buena”, “Pobrecita, lo que debía ser y es felicidad, para ella es crítica”, “Si hay algo que no se puede ocultar es la pobreza y el embarazo”, se puede leer en más comentarios.

Un internauta hizo una fuerte revelación: “Ya sabemos que Carolina Sandoval fue una de las amantes de César Conde, todo Univisión y Telemundo lo saben y ya se corrió la voz ahora que se están divorciando”.

Seguidores de la cuenta respondieron a la declaración anterior: “Esa Carolina es una resbalosa”, “Si, según leí el chisme, la encontraron en la oficina con él, pero hace ya años”.

También en la cuenta oficial de Instagram del programa Primer Impacto, le dieron la bienvenida a Pamela Silva, aunque destaca que la fotografía no es de cuerpo completo y la conductora luce una blusa holgada.

“Engañaste a tu esposo y te embarazaste de otro, que bárbara, tan seriecita que te veías”, “Que linda te queda ese color, pero no oculta tu bebé, es una bendición”, “¿Y quién es el papá del hijo de Pamela? Digan eso”, “Embarazada, pero no de su marido, de otro… siempre me daba de que desconfiar ella”.

Una usuaria le hizo una pregunta a la conductora de Primer Impacto en son de burla: “¿Cómo va tu divorcio, Pamela?”, mientras que alguien más lanzó una teoría al aire: “Más bien, se quedó en casa por el escándalo en el que anda metida, ya que enseñe el embarazo, ya todos sabemos que está embarazada y que se está divorciando”.

