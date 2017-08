“Yo no busco el trabajo… el trabajo me encuentra a mí” (VIDEO)

El inmigrante mexicano, Francisco Valencia, logró a sus escasos 16 años descubrir cómo ser empresario y pasar a ganarse en un día lo que antes se ganaba en una semana de trabajo.

Hoy en día lleva 10 años trabajando por su cuenta y es dueño y operador de la firma Castillo Garage Doors en Atlanta, Georgia.

¿Cómo lo logró? Aquí está su fórmula.

Para Valencia lo más importante fue aprender a sumar tres cosas: “decir no a lo que no te conviene, tener presente que el tiempo es oro y dejar de hacerlo todo”.

Ese es el gran problema de nosotros los trabajadores hispanos. “Hacemos de todo sin pensar cuánto tiempo nos toma, y no porque se trabaje más horas quiere decir que se ganará más”.

De hecho para él su activo más importante es el tiempo. “A veces solo trabajo un día de la semana, pero con eso hago lo que cualquier otro se gana en cinco días o más.”

Este emprendedor pone su mayor esfuerzo en identificar cuál trabajo hace con mayor destreza y rapidez, y que además le guste. Generalmente es el hacer esas pequeñas cosas que casi nadie hace, lo que nos lleva a ser más competitivos y a ganar más, asevera.

Para muchos, este empresario maneja su negocio de una forma equivocada, pero para él allí ha estado precisamente el factor que lo ha llevado al éxito.

“Soy distinto y un poco anónimo. Todo mi negocio lo manejo a través de mi celular, con una página web y una de Facebook. Utilizo las redes sociales para promocionarme, porque todos mis trabajos llegan por referidos y me enfoco en hacer solo lo que para mí son los mejores negocios, y así ahora yo no busco el trabajo… el trabajo me encuentra a mí”.