Wells Fargo despidió o suspendió a más de una docena de empleados y directivos, e investiga a varias docenas más, por presuntas falsificaciones de facturas para poder cobrar cenas, informó Wall Street Journal.

Estas violaciones de la política de gastos de la compañía, con respecto a las comidas fuera del horario laboral, ha salpicado desde analistas hasta a los directores generales en Nueva York, San Francisco y Charlotte.

“Nos dimos cuenta de que ciertos miembros del equipo de Wells Fargo Securities no cumplían con las políticas de reembolso después de las comidas, después de que los miembros del equipo les llamaran la atención a nuestros líderes”, dijo una portavoz de Wells Fargo.

“Tomamos medidas para abordar el problema y seguimos investigando el asunto”, añadió al Journal.

Wells Fargo, al igual que otros grandes bancos, reembolsa a los empleados por las comidas o cenas que ordenan cuando tienen que quedarse hasta tarde en la oficina para trabajar.

