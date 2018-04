Wells Fargo reconoce oferta de acuerdo por 1,000 millones de dólares

Wells Fargo reconoció que los reguladores federales de Estados Unidos le hicieron una oferta para resolver una serie de investigaciones.

El acuerdo de multa ofrecido al grupo bancario por la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) asciende a 1,000 millones de dólares.

La revelación fue hecha cuando Wells Fargo presentó su reporte financiero trimestral, que incluyó un aumento del 6 por ciento en las ganancias del primer trimestre.

We have announced first quarter 2018 $WFC earnings information: https://t.co/Ahgc63VC0i — Wells Fargo News (@WellsFargoNews) April 13, 2018

Wells Fargo añadió que no era capaz de predecir la resolución final de las negociaciones con la CFPB y la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC).

El gigante de la banca de consumo continúa siendo el foco de varias investigaciones federales.

Las pesquisas giran en torno a la apertura de cuentas de clientes falsos, la utilización de métodos que prácticamente obligaron a los clientes a tomar pólizas de seguro de auto innecesarias, el cobro de cargos injustos ligados a tasas hipotecarias y otros asuntos.

Wells Fargo, por su parte, aseguró que la penalidad potencial ofrecida por el gobierno está relacionada con los seguros de auto y las cuotas hipotecarias.

El banco reportó ganancias en el primer trimestre de 2018 de 5,900 millones de dólares, o 1.12 dólares por acción.

Estas cifras superan los 5,460 millones y 1.03 dólares por acción durante el mismo periodo del año pasado.

Los resultados superaron las expectativas de Wall Street.

Los analistas encuestados esperaban ganancias de 1.06 dólares por acción.

Wells Fargo no es el único con ganancias

Al igual que Wells Fargo, otros grandes consorcios de Estados Unidos también reportaron números positivos al inicio de 2018.

JPMorgan Chase, el grupo bancario más importante del país, anunció que en el primer trimestre sus beneficios aumentaron un 35 por ciento respecto al mismo período del año pasado, hasta 8,712 millones de dólares.

Entre enero y marzo, su ganancia por acción fue de 2.37 dólares, frente a los 1.65 dólares del primer trimestre de 2017.

Esta ganancia trimestral estuvo por encima de los 2.28 dólares que esperaban los analistas.

$JPM reports 1Q18 net income of $8.7B, $2.37 EPS on revenue of $28.5B; ROTCE of 19% — J.P. Morgan (@jpmorgan) April 13, 2018

Por su parte, Citigroup registró beneficios por 4,620 millones de dólares, 13 por ciento más que en 2017.

La ganancia trimestral por acción fue de 1.68 dólares, por encima de los 1.35 dólares del año pasado.

El mercado estaba esperando una ganancia por acción de 1.61 dólares.