La minorista Walmart ha sido acusada de discriminación racial. Essie Grundy, una madre de Perris, California, está tomando acciones legales sobre lo que afirma es una discriminación por parte de la cadena de tiendas por su política de colocar bajo llave determinados productos cosméticos, según la raza de quien los usa.

Grundy relata que volvió al establecimiento en busca de un producto, aparentemente de la marca Cantu, que le había parecido muy bueno. “Ya no tenían en el Walmart original del que lo obtuve, así que fui a uno en mi vecindario, y fue entonces cuando noté que todos los productos afroamericanos estaban bajo llave”, afirmó la demandante en una rueda de prensa que trasmitió CBS.

Cabe destacar que, dichos productos también son muy populares entre las mujeres hispanas.

La mujer estaba “conmocionada” y registró en video cómo productos que generalmente son utilizados por afroamericanos se encontraban bajo llave, mientras que los demás productos se encontraban disponibles para tomarlos directamente del anaquel.

Existen también grupos como Making Change at Walmart que apoyan este tipo de quejas, porque ya han presentado algunas similares en las que afirman que es una “política discriminatoria” por parte de la empresa.

No surprise, @Walmart continues locking up African American hair products across the country, we discovered this in NC and VA, now its in CA, some products costing as little as $3.77… Tell #Walmart to STOP this discriminatory practice: https://t.co/FsRj8VkczV #changewalmart https://t.co/hCLfwjNNtz

— Making Change @ WMT (@ChangeWalmart) January 25, 2018