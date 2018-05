Si creías que Jeff Bezos, el CEO del gigante de comercio electrónico Amazon, no tenía punto de comparación en riqueza, tienes que saber que gracias a tus compras, los dueños de Walmart lo superan por mucho.

Y es que los Walton, propietarios de la cadena de tiendas Walmart, son más ricos que Bezos, con 173,983 millones de dólares en sus cuentas, de acuerdo con la lista anual de las 100 personas más ricas realizada por el diario británico The Sunday Times.

Los dueños de Walmart se ubican en el primer lugar de la lista, mientras que el dueño de Amazon está en el tercer lugar con 112,029 millones de dólares.

En esto sí le gana Walmart a Amazon

Walmart, fundada por Sam Walton y James Walton, es la empresa más grande del mundo en términos de ingresos, con más de 485,000 millones de dólares en 2017.

Alice, la hija más joven de Sam y una de los siete herederos de la fortuna familiar, ayudó a impulsar la riqueza de los Walton con una gran colección de arte que vale 500 millones de dólares y con la donación de sus propias acciones, que valen 225 millones de dólares, a la organización benéfica de la familia hace tres años, según el periódico.

De acuerdo con Bloomberg Billionaries Index, Alice posee una fortuna de 40,300 millones de dólares, mientras que Rob Walton, quien dirigió la compañía durante 23 años tras la muerte de su padre, cuenta con 41,600 millones de dólares.

The Walton family has lost $15 billion so far this year https://t.co/WMgZkUdbqp pic.twitter.com/pQp4yAdPiD — Bloomberg Wealth (@wealth) May 15, 2018

Según ese listado, Lukas, el nieto de Sam, posee 15,100 millones de dólares y su madre Christy, quien estuvo casada con John T.Walton, hijo de Sam, tiene 6,530 millones de dólares.

The Walton family is worth more than Jeff Bezos or Bill Gates – https://t.co/0nVMkxEDiw https://t.co/cMtw33p0g1 — Marvin Clark (@MonsoonWM) May 15, 2018

Nancy Walton Laurie, la hija más joven de James Walton, el otro fundador de Walmart, cuenta con 4,860 millones de dólares.

El segundo lugar de la lista de los más ricos lo ocupan David y Charles Koch, quienes dirigen la segunda empresa más grande de Estados Unidos, con una fortuna de 120,089 millones de dólares.

The Sunday Times realiza esta lista calculando el patrimonio neto como las tierras, las propiedades, obras de arte, caballos de carreras y acciones de empresas que cotizan en Bolsa, pero no las cuentas bancarias porque el diario no puede acceder a ellas.

En el caso de las familias, el listado incluye a los cónyuges que participan activamente en los negocios, así como a los miembros de la familia que comparten intereses comerciales.

Con información de El Financiero