Walmart recibió recientemente una patente para un nuevo “sistema de escucha” para sus tiendas, que supuestamente tiene la capacidad de capturar varios sonidos, como los pitidos de un mostrador y el crujido de las bolsas, lo que ayudaría a las tiendas a evaluar la efectividad del desempeño de los empleados en caja.

Por supuesto, una tecnología que puede identificar y analizar el crujido de las bolsas también podría usarse para espiar las conversaciones del personal y los clientes de Walmart.

En teoría, eso parece bastante útil. Las empresas recopilan datos sobre los hábitos de los consumidores, opiniones y otras cosas para tener una mejor idea de qué vender y cómo comercializar.

En la práctica, sin embargo, Walmart terminará analizando una gran cantidad de estas conversaciones…

“¿Cuándo es tu descanso? Miguel me va a llevar a fumar detrás de sus contenedores de basura. ¿Quieres venir?”.

“Alguien hizo una mier… en los vestidores. No la voy a limpiar”.

“Oh, Dios mío, tienes que echarle un vistazo a la bestia marina que se arrastra por el excusado ahora mismo”.

“Alguien se orinó los pantalones en nuestros carritos de compras otra vez, oh espera eso es solo un montón de sudor. Ve por una jarra entera de cloro”.

This is outrageous. Walmart will spend big money on spy tech to eavesdrop on workers but won't spend money on paying people a fair wage. They are the absolute worst. https://t.co/WLxEPVQIb6

— Fight For 15 (@fightfor15) July 17, 2018