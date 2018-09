Walmart entre las casi 150 empresas que desafían a Trump al promover el voto

Un grupo de grandes empresas está promoviendo el voto entre los latinos con el movimiento Time to Vote. Representa una forma sin precedentes que desafía las políticas anti inmigratorias del presidente Donald Trump y un espaldarazo a una comunidad que tradicionalmente tiene un alto porcentaje de abstención, reportó The Times.

Aunque pareciera un buen tiempo para las grandes empresas que aplaudieron la revisión fiscal del año pasado, la cual favoreció a los ricos y a las corporaciones, muchas están invirtiendo una fortuna en la campaña Time to Vote para crear conciencia de la importancia del voto entre los hispanos.

En el pasado altos ejecutivos se han pronunciado en contra de las políticas de inmigración de Trump, protestaron por su decisión de retirarse del acuerdo climático de París y criticaron su débil respuesta a la violencia del en Charlottesville, Virginia durante el 2017.

Pero ahora, antes de las decisivas elecciones de mitad de período en noviembre, una coalición de grandes compañías, incluidas Walmart, Patagonia y Lyft, está haciendo un gran esfuerzo porque los latinos voten.

“Para que la democracia funcione, la gente tiene que votar. La mayor amenaza para la democracia es la apatía”, dijo Chip Bergh, el director ejecutivo de Levi Strauss & Co., a The Times.

Sin embargo, el esfuerzo se produce antes de una elección de mitad de período muy disputada en la que los demócratas tienen buenas posibilidades de retomar el control de la Cámara, y posiblemente del Senado.

El esfuerzo de Time to Vote está siendo respaldado por casi 150 compañías, incluidas muchas que han logrado mantenerse al margen de debates políticos. Otras que participan son The Gap, Southwest Airlines, Kaiser Permanente y Sonos.

Time to Vote no se pliega a ningún partido. Todas las empresas participantes insisten en que el esfuerzo, llamado Time to Vote, no es partidista. Aseguran que les preocupa el bajo índice de concurrencia de votantes, solo buscan que sus empleados y clientes acudan a las urnas el 6 de noviembre.

Internamete, las empresas también están tomando varias medidas para aumentar la participación de votantes entre sus empleados y clientes.

