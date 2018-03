Walmart eliminará Cosmopolitan de las líneas de pago

El gigante minorista eliminará la revista Cosmopolitan de las cajas de pagos, tras una campaña que acusa a la revista por contenido “hipersexualizado” en sus portadas, reseñó USA Today.

We're so excited to announce our February cover ⭐️s, @CamilaMendes and @LiliReinhart ! Get a first look here: https://t.co/A9byjzT6sh & grab your copy January 9 💖 pic.twitter.com/HvCdw7CQzW

A través de un comunicado, Walmart informó que la decisión tendrá efecto en sus 5,000 tiendas en Estados Unidos.

“Walmart continuará ofreciendo Cosmopolitan a los clientes que deseen comprar la revista, pero ya no estará en los pasillos de pago”, dijo la compañía.

“Si bien fue principalmente una decisión comercial, las preocupaciones se escucharon”, agrega Walmart.

La información fue dada a conocer por el Centro Nacional sobre Explotación Sexual (NCOSE, en inglés).

Esta organización se atribuye los esfuerzos para la decisión de Walmart, inspirada en el movimiento #MeToo.

“Cosmopolitan envía los mismos mensajes sobre la sexualidad femenina que Playboy“, señaló NCOSE, en un comunicado.

In the #MeToo era, @Walmart has taken a stand against treating women as sex objects! How? They removed @Cosmopolitan magazine from their checkout aisles! Finally, one less objectifying magazine we are forced to walk by! #ThanksWalmart pic.twitter.com/MXbM9Ng0rs

— National Center on Sexual Exploitation (@ncose) March 27, 2018