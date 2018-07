Walmart ha decidido retirar una colección de ropa que abogaba por la destitución de Trump, después de que su venta generara una oleada de críticas con el gigante del comercio minorista en las redes sociales, informaron hoy medios locales.

“Estos productos eran vendidos por una tercera parte en nuestro espacio de venta abierto, pero no eran ofrecidos directamente por Walmart. Estamos retirando este tipo de productos y revisando las políticas de nuestros espacios de venta”, señaló la empresa en un comunicado divulgado hoy por la cadena Fox News.

Las prendas en cuestión se caracterizaban por incluir el lema “destituye al 45”, en clara referencia al actual inquilino de la Casa Blanca, que es presidente número 45 del país.

Se da la circunstancia de que algunos sectores de la población estadounidenses defienden la apertura de un proceso de destitución contra Donald Trump, por la presunta confabulación de su equipo de campaña con el Gobierno ruso durante los meses previos a las elecciones presidenciales de noviembre de 2016.

De hecho, el mandatario es objeto desde hace meses de distintas investigaciones, algunas de las cuales tratan de dilucidar si, una vez tomó posesión del Despacho Oval, Trump intentó obstruir las pesquisas del FBI sobre la presunta injerencia rusa, lo que, en caso de confirmarse, podría forzar su destitución.

Do NOT Let Walmart jump sides. Just because they want to NOW sell Impeach 45 Shirts, don't forget they sold this shirt too! Walmart is also a HUGE Sean Hannity Sponsor and Sponsor of Fox News. The Hypocrisy of Walmart is astounding pic.twitter.com/nU3cX52VuE

— Ms. Renee'#ProudResister (@DISKLLCJOBS) July 3, 2018