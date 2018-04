Wall Street se desploma: Dow Jones cae 1.72%

Wall Street abrió este miércoles con pérdidas ante la escalada de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

El Dow Jones de Industriales, el principal indicador de la bolsa, caía un 1.72 por ciento al iniciar el día.

Media hora después de la apertura de la sesión, el Dow Jones restaba más de 500 puntos, mientras que el selectivo S&P 500 perdía un 1.17 por ciento, equivalente a 30.61 puntos.

El índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan los principales grupos tecnológicos, retrocedía un 1.23 por ciento.

Wall Street sufre los temores de una guerra comercial después de que China anunciara tarifas a las importaciones de 106 nuevos productos estadounidenses, incluyendo soya, automóviles y ciertos tipos de aviones, por un valor de 50,000 millones de dólares.

Casi todos los sectores de la Bolsa de Nueva York operaban en negativo.

Los mayores cambios los sufrieron las empresas tecnológicas, de energía, industriales y de materiales básicos.

El grupo de 30 títulos del Dow Jones estaba teñido de rojo, encabezado por la aeronáutica Boeing, cuyo negocio tiene un gran peso en las exportaciones y que se vería afectado por las sanciones chinas.

