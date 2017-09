Wal-Mart, Target y Pepsi se unen a petición de solución para los “soñadores”

Grandes emporios como Wal-Mart Stores, Target y PepsiCo se unieron hoy a otras casi 800 empresas para apoyar una ley que proteja de la deportación a los llamados “soñadores”, los jóvenes inmigrantes traídos por sus padres al país cuando eran niños, informó la organización empresarial FWD.us.

Los tres grandes minoristas se sumaron así a centenares de compañías que piden al Congreso que apruebe un reemplazo permanente para la Acción Diferida para los Llegados en la Niñez (DACA), como se conoce al programa impulsado por el expresidente Barack Obama en 2012 que aliviaba a la deportación a más de 800,000 jóvenes.

El presidente, Donald Trump, anunció hace dos semanas que acabaría con ese programa amparado en una orden ejecutiva de su predecesor, al considerar que debe ser el legislativo quien actúe al respecto. Sin embargo, el presidente también dijo a través de Twitter, que los que estaban preocupados por su estatus, no tenían porque estarlo hasta dentro de seis meses.

For all of those (DACA) that are concerned about your status during the 6 month period, you have nothing to worry about – No action!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2017