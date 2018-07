La aerolínea mexicana Volaris causó revuelo, al anunciar que está ofreciendo vuelos gratuitos para reunir a las familias que fueron separadas por la política de “cero tolerancia” del presidente Trump.

“Nos duele ver a estos niños sin sus padres y es nuestra vocación reunirlos”, tuiteó la compañía mexicana.

Volaris acordó trabajar con las autoridades tanto en los Estados Unidos como en México, así como en Centroamérica, en un intento por unir a las familias, según reportó el diario The New York Post.

Los empleados de la aerolínea dijeron que estarían ofreciendo boletos en rutas preexistentes “sin costo”.

PUEDE INTERESARTE: Expresidente de México es contratado por una empresa que produce marihuana

“Volaris expresa su preocupación por la situación que enfrentan algunas familias migrantes mexicanas y centroamericanas en Estados Unidos”, explicó la aerolínea en un comunicado publicado en Twitter.

Volaris siempre uniendo a las familias pic.twitter.com/k03sxgdf2V — Volaris (@viajaVolaris) June 22, 2018

“Desde su fundación, la misión de Volaris ha sido unir a las familias. Las familias se reúnen y nuestro compromiso es ayudarlas a permanecer juntas para construir mejor su futuro”, agregó el comunicado.

Aerolínea mexicana Volaris toma importante decisión a favor de familias inmigrantes

Otras aerolíneas se han distanciado de la política de inmigración de Trump, que continúa provocando indignación en todo Estados Unidos.

American Airlines y United Airlines solicitaron a la administración de Trump que sus aviones no sean usados para separar a las familias.

“Como resultado de los acontecimientos actuales, y en cumplimiento con las leyes y convenciones internacionales, Volaris anuncia su voluntad de trabajar en coordinación con las autoridades de los Estados Unidos, México y los países donde opera en Centroamérica para reunir, sin costo alguno, los niños con sus padres”, dijo la aerolínea.

“Es desgarrador ver a los niños separados de sus padres y nuestra misión es reunirlos”.

Las reacciones en redes no se hicieron esperar, hasta del Consulado de México en San Diego.

Agradecemos la iniciativa de @viajaVolaris @flyvolaris de cooperar con nuestros connacionales afectados. Nos podrían propocionar más información del alcance de esta propuesta de colaboración. Enviamos un mensaje privado también. ¡Gracias! — Consulado General de México en San Diego (@ConsulMexSdi) June 22, 2018

Mientras que muchos mexicanos han celebrado la noticia:

Que orgullo que una empresa mexicana haga esto. felicidades Volaris!!!! — Roman Ibarra (@RomanIbarraGang) June 22, 2018

“Qué orgullo que una empresa mexicana haga esto”, escribió un usuario.

Justo hoy me preguntaba porque no enviaban los aviones presidenciales de cada país por los niños y me encuentro con esto ❤️👍 que corazón más grande 🇲🇽 — Loop Sandra Melissa (@LoopSANMELI) June 22, 2018

“Justo hoy me preguntaba por qué no enviaban los aviones presidenciales de cada país por los niños y me encuentro con esto… qué corazón más grande”; escribió alguien más.