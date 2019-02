El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha enviado una nueva regla propuesta por la Oficina de Administración y Presupuesto, para una prohibición de visas de trabajo para un estimado de 100,000 cónyuges de titulares de visas H-1B.

Dicha prohibición afectaría a las esposas y esposos de los titulares de visas H-1B que están en camino de obtener una Green Card, de acuerdo con el diario Mercury News.

El Departamento de Seguridad Nacional anunció por primera vez la norma propuesta a finales de 2017.

El derecho a trabajar para las personas con la visa H-4 fue otorgado en 2015 bajo el mandato del expresidente Barack Obama.

Pero desde que empezó el mandato del presidente Donald Trump, su prioridad ha sido eliminarla. La Seguridad Nacional ha marcado la regla propuesta como “económicamente significativa”.

“Algunos trabajadores de EE.UU. se beneficiarían de esta regla propuesta, al tener una mejor oportunidad de obtener empleos que algunos de los trabajadores de la H-4 tienen actualmente”, dijo el Departamento de Seguridad Nacional y Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. en un aviso sobre la regla propuesta.

Proposal to end work authorization for H4 visa holders, spouses of H1B holders waiting for approved petition to become current for a greencard. Now can someone explain how taking away a spouse’s right to work in the U.S. will benefit the U.S.?https://t.co/4PROgwQUwm pic.twitter.com/Ns7pDKV2J3

— ST Law Office, PLLC (@STLawOffice) February 21, 2019