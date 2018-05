Rockstar Games celebra la Semana de Negocios con Grand Theft Auto (GTA) Online incluyendo regalos como GTA$, nuevos vehículos, doble de GTA$ y RP en misiones de contacto, descuentos y más y lo divulga en su sitio web.

Destacó Rockstar Games que todos los jugadores que inicien sesión en GTA Online esta semana recibirán un regalo de 250,000 GTA$ cortesía del estado. Además, se otorgarán 150,000 GTA adicionales por cada día que inicien sesión en el juego hasta el próximo lunes 14 de mayo.

Los fanáticos de este juego tienen cuatro días para ganar más de 1,000,000 de GTA$ que se depositarán a su cuenta del Maze Bank entre el 15 y 21 de mayo solo por participar todos los días.

También se agregarán nuevos vehículos al juego, el Overflod Tyrant y el Vapid Dominator GTX$ que pueden conocer a continuación:

The Overflod Tyrant

Available today from Legendary Motorsport

Part of Business Week in GTA Online: https://t.co/ce4byHN6rO pic.twitter.com/xQ3D5y8JcP

— Rockstar Games (@RockstarGames) May 8, 2018