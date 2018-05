Primeras imágenes del abogado Aaron Schlossberg luego de que se hiciera viral por amenazar con llamar a ICE a hispanos por hablar español. Sorprendentemente no tuvo nada que decir. 🎥:@andrewramostv

