Venezuela enfrenta una severa escasez de dinero en efectivo.

Por ello, las autoridades del poblado sureño de Elorza decidieron innovar y sacar a circulación un billete que solucionó su situación de manera temporal.

Aunque el billete llamado ‘Elorza’ solo estuvo vigente entre el 14 y el 21 de marzo (mientras duró la feria de esa localidad próxima a la frontera con Colombia), analistas consideraron la situación como la antesala de un “caos monetario”.

Según algunos puntos de vista, esto podría animar a otras autoridades regionales o comunidades a seguir la misma iniciativa y romper el monopolio legal que tiene el Banco Central de Venezuela (BCV) como único emisor de monedas.

“Elorza representó una solución porque aquí no hay efectivo”, afirmó el comerciante y habitante del poblado de Elorza, José Hernández.

Habitantes y visitantes acudieron a la Alcaldía de Elorza para adquirir el billete mediante pagos con tarjetas de débito.

Cada ‘Elorza’ equivalía a un bolívar, que es la moneda de curso legal en Venezuela.

Al finalizar la feria, los billetes serían devueltos a la alcaldía para canjearlos por bolívares, pagados mediante transferencias bancarias.

Segundo caso de monedas alternativas

Esta no es la primera vez que sucede algo similar.

En diciembre pasado, ocurrió en la barriada capitalina 23 de Enero, al oeste de Caracas.

Allí el grupo pro oficialista ‘Colectivo Fuerza Patriótica Alexis Vive’ y la organización vecinal ‘Comuna el Panal’ sacaron su propia moneda, denominada ‘panal’, para realizar compras dentro de esa comunidad.

“Si cada entidad federal va a empezar a emitir monedas propias se va a descontrolar aún más la cantidad de dinero en el país”, afirmó el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, diputado opositor José Guerra.

Guerra dijo que estos billetes son “absolutamente ilegales” debido a que el BCV es el único autorizado para emitir dinero.

Ante la crisis del efectivo, empiezan a circular monedas locales. Acá está el Elorza, emitido en la ciudad de Elorza, estado Apure. La hiperinflación y la falta de efectivo están haciendo que surjan mini bancos centrales. pic.twitter.com/ESACRO9bDf — Jose Guerra (@JoseAGuerra) March 16, 2018

The Associated Press solicitó al BCV una reacción pero indicaron que no habría comentarios.

Desde el año pasado los problemas de escasez de dinero efectivo se han agravado en medio de una galopante inflación.

Los venezolanos enfrentan la dificultad en medio de una fuerte recesión y la caída de la producción.

Esto ha profundizado la escasez de alimentos, medicinas y otros bienes básicos.

Para sortear el problema de la falta de efectivo, los venezolanos han tenido que recurrir a transferencias bancarias, operaciones con tarjeta de débito, canje de bienes y hasta la compra de billetes por más del doble de su valor oficial.

Las autoridades han atribuido la falta de billetes a mafias que están sacando el papel moneda hacia el exterior.