Usuarios critican kermesse a beneficio organizada por los Rivera (FOTOS Y VIDEO)

Mientras Chiquis Rivera anunció que hará más donativos para los afectados por el huracán Harvey y pidió que la gente también ayude con lo que pueda, su familia encabezó este sábado una kermesse a beneficio de una madre soltera y sus tres hijos.

La misma Chiquis invitó a la actividad organizada por Jenni Rivera Love Foundation, lo mismo que su hermana Jackie Campos, a través de sus respectivas cuentas de Instagram.

Jackie publicó un video en el que invita a la kermesse que se llevó a cabo en Riverside, California, en donde según dijo estarían sus hermanos y otros familiares encabezando la recaudación para la mujer víctima de violencia doméstica.

No vemos manana! @jrlovefoundationofficial Una publicación compartida de Jacquelin Melina Campos (@jmelina217) el 8 de Sep de 2017 a la(s) 5:41 PDT

“¡Es increíble! Viniendo de una familia con historia de abuso doméstico, es grande ver a gente hacer cosas como esta. ¡Dios les bendiga chicos! ¡Tú mamá está tan orgullosa!”, le escribió una seguidora.

Pero no todos vieron con buenos ojos la actividad, pues un usuario opinó: “Pura hipocresía esa familia”.

We’re one week away!! Come out for a fundraiser organized with a lot of love for a single mother and her 3 kids coming out of domestic violence and sexual abuse. Were honoring @jennirivera a fellow survivor of DV by using her legacy to help another woman transition from victim to survivor as well….. there is still hope after you darkest day. #jrlf @jrlovefoundationofficial Una publicación compartida de Jacquelin Melina Campos (@jmelina217) el 2 de Sep de 2017 a la(s) 9:53 PDT



Mientras que otra lanzó un duro cuestionamiento y pidió que no sigan usando la imagen de Jenni Rivera.

“Disculpa la pregunta, si esto lo están haciendo ustedes ¿por qué no dejan a tu mamá que descanse en paz? Entiendo es tu mamá, pero siempre usan su nombre para recaudar fondos, en verdad todos viven del legado de tu mamá. El único que trabaja por su cuenta es Lupillo”.

La mujer aclaró que “no los juzgo, pero ya por favor dejen a su mamá descansar y no vivan de su legado. Estás igual que tu hermana Chiquis, que dice que no quiere que la recuerden por su mamá, pero si no deja de cantar las canciones que eran de Jenni porque ella no tiene repertorio. Ya basta”.

Pero alguien salió en su defensa: “… si no les caen bien, para qué se meten a sus páginas, vayan a otra parte a criticar”.