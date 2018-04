Aumenta uso de cigarrillos electrónicos por adolescentes

Las autoridades de salud y educación en Estados Unidos expresaron su alarma por el amplio uso por adolescentes de cigarrillos electrónicos y otros productos similares.

Los dispositivos producen un vapor inhalable con sabores como mango y menta, y a menudo con nicotina.

Son promovidos para fumadores como una alternativa menos nociva que los cigarrillos, pero las autoridades dicen que están sorprendidas por la forma en que se han popularizado entre los adolescentes.

Funcionarios dicen que es común en algunas escuelas ver a estudiantes en baños o incluso en aulas fumando cigarrillos electrónicos.

TE PUEDE INTERESAR: Cerraremos país si no hay muro: Donald Trump

Los cigarrillos electrónicos son notoriamente difíciles de detectar en las escuelas, pues a menudo sólo dejan detrás un tenue aroma.

Los estudiantes los fuman en baños, pasillos y aulas, a menudo exhalando en sus camisas.

#FDA’s overarching goal – one we hope everyone shares – is to make sure JUUL and any other tobacco products aren’t getting into kids’ hands in the first place. Today’s actions are the first in a series of efforts we’re pursuing. We’ll have more to say in the coming weeks/months. — Scott Gottlieb, M.D. (@SGottliebFDA) April 24, 2018

Aunque comprar cigarrillos electrónicos es ilegal para menores de 18 años (y en algunos estados 21 años ) los estudiantes dicen que pueden comprarlos en la internet o de amigos mayores.

Algunos dicen que hay decenas a la venta en los pasillos de la escuela.

Juul, favorito de los adolescentes, en la mira de las autoridades

La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, en inglés) emitió una advertencia a las tiendas minoristas como parte de su nueva operación contra las ventas ilegales.

Pidió además documentos de diseño y mercadeo del productor de Juul, un popular cigarrillo electrónico similar a una memoria flash.

With its small, sleek design and no messy cables, our USB charger makes it easy to charge #JUUL so you'll never be in the red. https://t.co/SRxyUx0UAs #SwitchToJUUL #JUULtips pic.twitter.com/yN014j0Dos — JUUL (@JUULvapor) April 26, 2018

La agencia dijo que está examinando si algunos productos están diseñados especialmente para atraer a los jóvenes.

The FDA will move quickly to reverse the disturbing trends of kids and teens accessing and using JUUL and other nicotine-delivery products. Today’s action should also serve to put retailers on notice to stop selling products to minors. https://t.co/4mFkBsTGK6 — U.S. FDA (@US_FDA) April 24, 2018

Algunas escuelas se han visto inundadas por el Juul, vapor saborizado con concentraciones de nicotina mayores que los cigarrillos tradicionales.

El productor dice que el Juul es solamente para adultos que están tratando de dejar de fumar.

Al respecto, la compañía dice que respalda legislación para elevar a nivel nacional la edad mínima a 21 años.

Official statement in response to @US_FDA's new Youth Prevention Plan pic.twitter.com/JqEByEch1r — JUUL (@JUULvapor) April 24, 2018

Pero críticos dicen que los sabores dulces del Juul y su diseño parecen dirigidos a los adolescentes.

En una comunicación dirigida a la FDA, una coalición de grupos médicos y de salud pidió una suspensión de las ventas en la internet hasta que las autoridades creen reglas más fuertes contra las ventas a personas menores de edad.