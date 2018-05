El Departamento de Justicia y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) formalizaron un acuerdo contra la discriminación laboral, que les permitirá detectar de mejor manera a los empleadores que contraten empleados extranjeros en lugar de estadounidenses.

Dicho acuerdo aumentará la capacidad de las agencias para compartir información y ayudar a identificar, investigar y enjuiciar a los empleadores que pudieran estar discriminando contra trabajadores estadounidenses y violando las leyes de inmigración del país, de acuerdo con un comunicado emitido por USCIS.

We’re combatting immigration fraud by enhancing our information sharing with @StateDept, @USDOL and @TheJusticeDept #BuyAmericanHireAmerican

— USCIS (@USCIS) May 15, 2018